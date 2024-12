Super Mundial: cidade dos EUA ignora final do Intercontinental

O Super Mundial de Clubes da Fifa de 2025 será nos Estados Unidos. Mas uma das cidades mais famosas dos EUA não se importou muito com a final do antigo Mundial, agora chamado de Intercontinental.

O que aconteceu

O UOL esteve em Las Vegas antes, durante e depois da partida entre Real Madrid e Pachuca, na última quarta-feira.

Vale citar: Las Vegas não receberá partidas do Super Mundial no ano que vem. Los Angeles, a cerca de 400km, é a cidade-sede mais próxima.

A reportagem não presenciou nenhum torcedor com camisas de Real e Pachuca no dia do jogo e nem no dia anterior, mesmo em uma cidade cheia de turistas.

Las Vegas tem bares esportivos que exibem jogos em diversos telões e permitem apostas nas partidas.

Assim que Real x Pachuca começou, o UOL foi a um desses bares e perguntou se a partida teria transmissão.

Os atendentes perguntaram: "Real Madrid contra quem?". Depois de alguns minutos procurando onde o jogo iria passar, nada feito.

Nenhuma das mais de 20 TVs do bar mostrava a final do Intercontinental. Turfe, tênis e análise de jogos da NFL tinham suas telas.

O fuso horário também não ajudou. A partida começou às 9h (horário local).

Em Las Vegas, a final do antigo Mundial perdeu até para esportes universitários americanos. O Real Madrid venceu por 3 a 0 e ficou com o título.