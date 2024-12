Fluminense busca 'pacotão de reforços' no Palmeiras para 2025

O Fluminense iniciou seu planejamento para 2025 mirando um pacotão de reforços no Palmeiras.

O que aconteceu

O primeiro movimento do Flu foi uma sondagem por Rony. O Tricolor das Laranjeiras sabe que o atacante está na lista de negociáveis do Alviverde, mas desistiu de apresentar proposta no momento pelo custo elevado da negociação.

Gabriel Menino também está no radar. Mano Menezes gosta muito do futebol do meio-campista, que também está entre os negociáveis, e acredita que consegue convencer o jogador a defender o Tricolor carioca. O estafe do atleta não gosta da ideia de Menino ser "moeda de troca" e não cogita uma negociação neste molde no momento.

Palmeiras sugeriu troca por Martinelli. Abel Ferreira gostaria de contar com o atleta no elenco, e Leila Pereira tentou seduzir o jogador falando sobre a estrutura do Palmeiras após a partida entre as equipes na última rodada do Brasileirão.

Com a sugestão do Alviverde, o Fluminense também manifestou interesse por Zé Rafael — outro nome que movimenta o mercado da bola alviverde neste fim de temporada. O negócio envolveria a ida de Zé Rafael e Gabriel Menino por Martinelli, além de uma compensação financeira paga pelo alviverde.

Troca está travada neste momento. O Palmeiras emperrou a negociação porque Gabriel Menino tem outras conversas em andamento consideradas mais vantajosas pela venda do meio-campista.