Com brilho de Vini e Rodrygo, Real Madrid vence Pachuca e conquista a Copa Intercontinental

Nesta quarta-feira, pela final da Copa Intercontinental, o Real Madrid encarou o Pachuca no Lusail Stadium, no Catar, e venceu por 3 a 0. Os gols foram marcados por Mbappé, Rodrygo e Vinicius Júnior, eleito melhor jogador do mundo na última terça-feira.

Com o resultado positivo, o Real Madrid levantou a taça do torneio e chegou ao seu nono troféu. O time espanhol é o primeiro a conquistar uma competição considerada como mundial, que envolve campeões continentais, de quatro formatos diferentes. Vale destacar que foi o primeiro e único jogo da equipe comandada por Carlo Ancelotti nesta Copa Intercontinental. Do outro lado, o Pachuca, que chegou em sua primeira final de mundial, eliminou Botafogo e Al Ahly, mas ficou com o vice.

O Real Madrid retorna aos gramados no próximo domingo, diante do Sevilla, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 12h15 (de Brasília), pelo Estádio Santiago Bernabéu. Do outro lado, o Pachuca duela diante do Santos Laguna. O jogo, válido pela segunda rodada do Campeonato Mexicano, acontece às 22h, no Estádio Hidalgo.

O jogo

O primeiro lance de ataque saiu aos sete minutos da etapa inicial, com Luís Rodriguez, do Pachuca. Ele mandou de longa distância, mas Thibaut Courtois fez a defesa para escanteio.

Já aos 22, Rodrygo tentou responder, mas a finalização desviou na defesa adversária.

Até que aos 37 minutos, o brasileiro Vinicius Júnior invadiu a área, driblou o goleiro com um lindo drible e soltou para Mbappé, que empurrou para o fundo das redes.

Os brasileiros não pararam de brilhar. Aos oito da etapa final, Rodrygo dominou na entrada da área, limpou o adversário e bateu colocado, no ângulo esquerdo do goleiro Carlos Moreno.

O Pachuca não desistiu e tentou diminuir o prejuízo na cobrança de falta cobrada por Salomón Rondón, aos 22 minutos, mas Courtois foi no canto para espalmar.

Aos 25, o atacante do time mexicano desviou de cabeça um cruzamento recebido dentro da grande área, mas a bola passou por cima da trave.

O Real Madrid fechou a conta aos 40 minutos, com Vinicius Júnior. O jogador aproveitou a oportunidade de pênalti e converteu a cobrança, apesar de não ter batido da melhor maneira, já que a bola ainda bateu no goleiro antes de entrar.

O brasileiro teve a chance de fazer o quarto do Real e o seu segundo no jogo, aos 45 minutos. Ele tentou aproveitar o goleiro adiantado e mandou de cavadinha, mas a bola saiu fraca e o arqueiro fez a defesa tranquila.