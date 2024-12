Vini Jr. é o 17° vencedor diferente na história do The Best; veja lista

Vini Jr. foi eleito o melhor jogador do mundo em votação do prêmio The Best, da Fifa, nesta terça-feira (17). O brasileiro se tornou o 17° jogador diferente a conquistar a premiação.

Vini Jr. é eleito o melhor do mundo

Vini Jr. superou a concorrência de Rodri, Messi, Bellingham, Haaland e outros astros. O brasileiro havia ficado em segundo na Bola de Ouro, organizada pela revista France Football.

O atacante do Real Madrid se tornou o sexto brasileiro a vencer o The Best. Ele se juntou a Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Romário e Rivaldo.

Vini foi eleito em votação que teve quatro "julgadores": capitães de seleções, técnicos de seleções, jornalistas selecionados e fãs registrados no site da Fifa. Cada grupo representou 25% na votação final. O período de avaliação para o prêmio foi entre 21 de agosto de 2023 e 10 de agosto de 2024.

Lista completa do top-3 de todos os The Best

2024 - Vini Jr. | Rodri | Bellingham

| Rodri | Bellingham 2023 - Lionel Messi | Erling Haaland | Kylian Mbappé

| Erling Haaland | Kylian Mbappé 2022 - Lionel Messi | Kylian Mbappé | Karim Benzema

| Kylian Mbappé | Karim Benzema 2021 - Robert Lewandowski | Lionel Messi | Mohamed Salah

| Lionel Messi | Mohamed Salah 2020 - Robert Lewandowski | Cristiano Ronaldo | Lionel Messi

| Cristiano Ronaldo | Lionel Messi 2019 - Lionel Messi | Virgil van Dijk | Cristiano Ronaldo

| Virgil van Dijk | Cristiano Ronaldo 2018 - Luka Modric | Cristiano Ronaldo | Mohamed Salah

| Cristiano Ronaldo | Mohamed Salah 2017 - Cristiano Ronaldo | Lionel Messi | Neymar

| Lionel Messi | Neymar 2016 - Cristiano Ronaldo | Lionel Messi | Antoine Griezmann

*O prêmio passou a ser chamado de The Best em 2016

2015 - Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Neymar

| Cristiano Ronaldo | Neymar 2014 - Cristiano Ronaldo | Lionel Messi | Manuel Neuer

| Lionel Messi | Manuel Neuer 2013 - Cristiano Ronaldo | Lionel Messi | Franck Ribery

| Lionel Messi | Franck Ribery 2012 - Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Andrés Iniesta

| Cristiano Ronaldo | Andrés Iniesta 2011 - Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Xavi

| Cristiano Ronaldo | Xavi 2010 - Lionel Messi | Andrés Iniesta | Xavi

| Andrés Iniesta | Xavi 2009 - Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Xavi

| Cristiano Ronaldo | Xavi 2008 - Cristiano Ronaldo | Lionel Messi | Fernando Torres

| Lionel Messi | Fernando Torres 2007 - Kaká | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo

| Lionel Messi | Cristiano Ronaldo 2006 - Fabio Cannavaro | Zinedine Zidane | Ronaldinho Gaúcho

| Zinedine Zidane | Ronaldinho Gaúcho 2005 - Ronaldinho Gaúcho | Frank Lampard | Samuel Eto'o

| Frank Lampard | Samuel Eto'o 2004 - Ronaldinho Gaúcho | Thierry Henry | Andriy Shevchenko

| Thierry Henry | Andriy Shevchenko 2003 - Zinedine Zidane | Thierry Henry | Ronaldo

| Thierry Henry | Ronaldo 2002 - Ronaldo | Oliver Kahn | Zinedine Zidane

| Oliver Kahn | Zinedine Zidane 2001 - Luís Figo | David Beckham | Raúl

| David Beckham | Raúl 2000 - Zinedine Zidane | Luís Figo | Rivaldo

| Luís Figo | Rivaldo 1999 - Rivaldo | David Beckham | Gabriel Batistuta

| David Beckham | Gabriel Batistuta 1998 - Zinedine Zidane | Ronaldo | Davor Suker

| Ronaldo | Davor Suker 1997 - Ronaldo | Roberto Carlos | Dennis Bergkamp e Zinedine Zidane (empatados)

| Roberto Carlos | Dennis Bergkamp e Zinedine Zidane (empatados) 1996 - Ronaldo | George Weah | Alan Shearer

| George Weah | Alan Shearer 1995 - George Weah | Paolo Maldini | Jürgen Klinsmann

| Paolo Maldini | Jürgen Klinsmann 1994 - Romário | Hristo Stoichkov | Roberto Baggio

| Hristo Stoichkov | Roberto Baggio 1993 - Roberto Baggio | Romário | Dennis Bergkamp

| Romário | Dennis Bergkamp 1992 - Marco van Basten | Hristo Stoichkov | Thomas Hassler

| Hristo Stoichkov | Thomas Hassler 1991 - Lothar Matthäus | Jean-Pierre Papin | Gary Lineker

