Cria da base do São Paulo é emprestada para a Ponte Preta até o fim do Paulista

Revelado pelas categorias de base do São Paulo, Pedro Vilhena disputará o Campeonato Paulista pela Ponte Preta. O jogador foi cedido pelo clube do Morumbi até o fim do Estadual para seguir ganhando rodagem, uma vez que, a princípio, está fora dos planos do técnico Luis Zubeldía para 2025.

Pedro Vilhena defendeu o Sport em 2024, ajudando a levar o clube de volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. O meia iniciou a temporada como titular, porém, no decorrer do ano acabou perdendo espaço e se convertendo em reserva, mas ainda sendo acionado regularmente.

Com o fim de seu contrato por empréstimo com o Sport, o meia retornou ao São Paulo, já que o clube rubro-negro não teve o interesse de investir em sua contratação definitiva para compor o elenco que voltará a disputar a Primeira Divisão na próxima temporada.

Com um contrato curto, válido somente até o fim do Campeonato Paulista, Pedro Vilhena tentará aproveitar a oportunidade para se destacar na Ponte Preta e, quem sabe, ganhar um espaço no elenco do São Paulo depois disso.

Pedro Vilhena tem vínculo com o São Paulo até o fim de 2026. Atualmente o clube busca a contratação de um meio-campista para a próxima temporada. Dependendo de seu desempenho com a Ponte no Paulistão, quem sabe a cria de Cotia não pode ser a solução para os problemas do Tricolor?