Sócio na base do São Paulo? 'Isso precisa ser explicado', diz Arnaldo

O presidente do São Paulo, Julio Casares, precisa explicar a possível parceria da base do clube com o empresário grego Angelos Marinakis, cobrou o colunista Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola.

O presidente não fala, só posta coisas no Instagram. Essa possibilidade se revela depois de dois encontros confirmados do Casares com o milionário proprietário do Nottingham Forest, que aliás vai muito bem na Inglaterra, e aí ter uma sociedade na base, um sócio na base, isso é inédito no futebol brasileiro e precisa ser muito bem explicado.

É como colocar a galinha dos ovos de ouro já nas mãos de outra pessoa.

Arnaldo Ribeiro

O colunista destacou que a sociedade com Marinakis, que é dono do Forest e também do Olympiacos, da Grécia, pode ser a novidade nas categorias de base que Casares prometeu em sua campanha à reeleição no Tricolor.

Agora ainda está muito nebuloso, tem que juntar um pouco as peças do quebra-cabeça. Quando o Casares falava que uma das prioridades do seu segundo mandato era a reformulação da base, muita gente imaginou reformulação das categorias, dos métodos, das contratações, dos técnicos, dos coordenadores. Não. Pelo jeito, a reformulação é a presença de um sócio.

Arnaldo Ribeiro

Segundo Arnaldo, o presidente do São Paulo deve explicações não só aos conselheiros do clube, mas à torcida em geral — que ideia é essa para Cotia?

Não é só uma questão de prestação de contas ao Conselho Deliberativo, que tem que aprovar esse tipo de situação, claro, mas uma prestação de contas à torcida do São Paulo. Que tipo de parceria seria essa?

O fato é que, depois de um ano de déficit recorde, de dívidas chegando perto de R$ 1 bilhão, o Casares tenta algumas alternativas, ainda muito nebulosas, de tirar o São Paulo do buraco.