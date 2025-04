Abel tenta encerrar pior sequência contra o Corinthians desde chegada ao Palmeiras

Desde que assumiu o comando do Palmeiras em outubro de 2020, Abel Ferreira construiu um retrospecto amplamente favorável contra o Corinthians. No entanto, o técnico português vive sua pior sequência diante do rival, acumulando quatro jogos sem vitória (duas derrotas e dois empates), e busca reverter esse cenário no próximo Derby.

A série negativa teve início em 4 de novembro de 2024, quando o Palmeiras foi derrotado por 2 a 0 pelo Corinthians na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Rodrigo Garro e Yuri Alberto marcaram os gols que encerraram um tabu de três anos sem vitórias do Timão sobre o Verdão.

Em 2025, os rivais já se enfrentaram três vezes, todas válidas pelo Campeonato Paulista. Na fase de grupos, empataram em 1 a 1, com gols de Raphael Veiga para o Palmeiras e Yuri Alberto para o Corinthians, mas a torcida palmeirense saiu com um "gostinho" de derrota, uma vez que Estêvão teve uma cobrança de pênalti defendida por Hugo Souza já nos acréscimos.

Na final do estadual, o Corinthians venceu o jogo de ida por 1 a 0 no Allianz Parque, com gol de Yuri Alberto, e segurou o empate sem gols na volta, na Neo Química Arena, com outro pênalti da equipe alviverde defendido pelo goleiro do Timão, que conquistou o título.

O próximo confronto entre ambas as equipes está marcado para este sábado, às 18h30 (de Brasília), pela terceira rodada Campeonato Brasileiro, na Arena Barueri, onde Abel Ferreira buscará encerrar essa sequência negativa e retomar o domínio no clássico paulista.