UFC 314 hoje (12): veja card completo, horários e onde assistir ao vivo

O cinturão do peso-pena estará em jogo hoje no UFC 314, em Miami. Alexander Volkanovski encara o brasileiro Diego Lopes no último combate da noite. O card principal começa às 23h (de Brasília).

Onde assistir? A transmissão ao vivo do evento será feita pelo UFC Fight Pass (streaming —sujeito às condições da plataforma). O UOL Esporte transmite as três primeiras lutas do card preliminar no Youtube.

Volkanovski reinou soberano na divisão entre 2019 e 2023, período em que defendeu o título cinco vezes. Entre suas principais vitórias estão os triunfos sobre Max Holloway, Brian Ortega e Yair Rodriguez, que ajudaram a consolidar seu legado na organização.

Diego Lopes, por sua vez, vive grande fase e quer aproveitar o embalo para surpreender. O brasileiro vem de uma sequência de cinco vitórias seguidas, a mais recente delas contra Brian Ortega, e chega como uma das sensações do peso-pena.

UFC 314 - Card completo do evento

Card Principal - a partir das 23h (de Brasília)

Alexander Volkanovski x Diego Lopes

Michael Chandler x Paddy Pimblett

Yair Rodriguez x Patricio "Pitbull" Freire

Bryce Mitchell x Jean Silva

Nikita Krylov x Dominick Reyes

Card Preliminar - a partir das 19h (de Brasília)

Dan Ige x Sean Woodson

Yan Xiaonan x Virna Jandiroba

Jim Miller x Chase Hooper

Darren Elkins x Julian Erosa

Sedriques Dumas x Michael Oleksiejczuk

Sumudaerji x Mitch Raposo

Tresean Gore x Marco Tulio

Nora Cornolle x Hailey Cowan

