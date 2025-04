Retrospecto positivo na Arena Barueri é trunfo do Corinthians para clássico contra o Palmeiras

O Corinthians tem mais um importante compromisso neste fim de semana. No quarto derby da temporada, o Timão visita o Palmeiras às 18h30 (de Brasília) deste sábado, na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Esse é a quarta vez que os times medem forças em 2025. Até aqui, o Timão tem levado a melhor, já que conquistou o título paulista em cima do arquirrival no último dia 27 de março. A equipe alvinegra somou uma vitória e dois empates, enquanto o Alviverde ainda não venceu.

O Corinthians, assim, busca seguir no caminho das vitórias contra o maior rival e, para isso, tem um trunfo que joga a seu favor. O Alvinegro paulista defende um retrospectivo positivo na Arena Barueri, que será o palco do Derby deste sábado devido a um show no Allianz Parque.

Ao todo, o Timão já disputou 12 partidas no estádio do interior. Os duelos foram contra oito adversários diferentes, todos do estado de São Paulo: Paulista, Oeste, São Paulo, Santo André, Rio Branco EC, Grêmio Prudente, São Caetano e, mais recentemente, Palmeiras.

Desde a inauguração da Arena Barueri, em 2007, o Timão acumulou um retrospecto positivo, no qual o baixo número de derrotas na Arena chama a atenção. Em 12 jogos, foram quatro vitórias, cinco empates e apenas três reveses, com 16 gols marcados e 14 sofridos.

A primeira vez do Corinthians jogando na Arena Barueri foi em 2008, pelo Campeonato Paulista, como visitante. Com Mano Menzes no comando, a equipe alvinegra empatou em 1 a 1 com o Grêmio Prudente. Dentinho anotou o tento corintiano.

Sábado de Derbys! ?? O final de semana vai começar agitado para o Timão! ?? Contamos com a torcida da Fiel! ??#VaiCorinthians pic.twitter.com/fDe9QKRyF4 ? Corinthians (@Corinthians) April 11, 2025

Já a primeira vitória no estádio veio em uma época que a Fiel Torcida prefere esquecer. Em 2008, o Corinthians disputou a Série B do Brasileiro. Pelo torneio, o Alvinegro goleou o Grêmio Prudente, por 4 a 1, também na condição de visitante.

O primeiro revés do Corinthians em Barueri, por outro lado, aconteceu somente três anos depois da inauguração do estádio. No Paulista de 2010, o clube do Parque São Jorge, dessa vez como mandante do duelo, foi superado pelo Paulista por 1 a 0.

Contra o Palmeiras, entretanto, o retrospecto do Corinthians em Barueri não é dos melhores, algo que o Timão inclusive busca melhorar. Em dois jogos contra o rival, o time amargou uma derrota e um empate.

A última partida do Corinthians na Arena Barueri foi no ano passado, justamente contra o Palmeiras. Na ocasião, os comandados do ex-técnico António Oliveira buscaram o empate no apagar das luzes, graças a um golaço de falta de um recém-chegado Rodrigo Garro - hoje já consolidado como um dos melhores meias do Brasil.

Vale lembrar que, para o Derby deste domingo, o Corinthians não terá seu técnico à beira do gramado. Ramón Díaz foi expulso na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, na última rodada, e precisará cumprir suspensão. Assim, a responsabilidade de buscar o triunfo no clássico fica com o auxiliar Emiliano Díaz e, claro, com os jogadores.

Veja abaixo todos os resultados conquistados pelo Corinthians na Arena Barueri: