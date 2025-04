Fórum do COB discutirá avanços e desafios da presença feminina no esporte

Na próxima terça-feira, o Comitê Olímpico do Brasil realiza o segundo Fórum Mulher no Esporte. O evento terá atletas, treinadoras, gestoras, jornalistas e especialistas para discutirem os avanços e desafios da presença feminina no esporte mundial.

A programação será vasta com palestras e rodas de conversas com nomes importantes do esporte brasileiro, como Jade Barbosa. A ginasta estará presente na apresentação do case de sucesso da ginástica artística feminina.

"Fico muito feliz em participar de um evento com tantas mulheres incríveis tratando de temas super relevantes para toda a sociedade. É uma iniciativa que valoriza nosso papel no movimento olímpico, ainda mais em um momento como o de hoje, onde temos a primeira mulher a ocupar a presidência do Comitê Olímpico Internacional e também a primeira no Comitê Olímpico do Brasil, com a nossa vice-presidente Yane Marques. Espero poder contribuir contando um pouco sobre o case da ginástica em Paris e aprender bastante por lá também", disse Jade.

Bicampeã olímpica do vôlei e comentarista esportiva na Globo, Fabi Alvim será mestre de cerimônia do Fórum e vai inaugurar o evento com uma palestra sobre a sua trajetória esportiva.

"É uma honra poder estar num evento onde a gente vai debater muito o tema questão de gênero, os avanços, o que precisa ser feito e o que precisa continuar fazendo para a gente evoluir. Não só nas questões dos avanços práticos, mas também nos avanços de gestão. Estou muito orgulhosa de poder aprender, dividindo e compartilhando conhecimento", comentou Fabi.

Veja a programação

9h - Abertura - Palestra "Além do que sê" - Fabi Alvim, bicampeã olímpica de vôlei

10h - Mulheres no Esporte após os "Jogos da Equidade" - Como dar continuidade à promoção da equidade de gênero no Movimento Olímpico?

11h15 - Liderança Feminina - O esporte feito por mulheres e para mulheres

14h - Treinadoras em Alto Rendimento - Mulheres em jogo, mulheres nos Jogos

15h20 - Performance da mulher atleta - treinar mulheres como mulheres

16h50 - Preparação Olímpica - Case da preparação da Ginástica Artística Feminina para a campanha histórica nos Jogos de Paris

17h40 - Premiação especial

18h - Encerramento