Entre os times da Série A, São Paulo tem o sexto pior aproveitamento em 2025; veja

O São Paulo não começou o ano da melhor forma. Desde a primeira partida oficial de 2025, o Tricolor soma 51,9% de aproveitamento, o sexto pior entre os times da Série A do Campeonato Brasileiro, segundo o Sofascore. São sete vitórias, sete empates e quatro derrotas.

No Paulistão, o time comandado por Zubeldía conquistou seis triunfos, quatro empates e quatro resultados negativos. Uma das derrotas foi para o Santos, ainda na fase de grupos, enquanto a outra, para o Palmeiras, custou a eliminação da equipe na semifinal da competição.

No Brasileirão, o São Paulo ainda não venceu. Foram dois empates sem gols, contra Sport, no Morumbis, e Atlético-MG, no Mineirão. O time vai em busca do primeiro triunfo neste domingo, contra o Cruzeiro.

Já pela Libertadores, o Tricolor até estreou com vitória diante do Talleres, na Argentina, mas na noite da última quinta-feira cedeu o empate ao Alianza Lima, dentro do Morumbis, após abrir 2 a 0 no placar.

O São Paulo tem aproveitamento melhor que apenas cinco times da Série A: Botafogo (37%), Mirassol (37,8%), Cruzeiro (38,1%), Red Bull Bragantino (39,2%) e Santos (45,8%).