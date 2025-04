Leila moderniza Arena Barueri com reforma milionária e Dérbi vira teste

A Arena Barueri, palco do duelo entre Palmeiras e Corinthians, hoje, às 18h30 (de Brasília), pela 3ª rodada do Brasileirão, é administrada por uma das empresas da presidente Leila Pereira e passou por uma reforma de cerca de R$ 50 milhões desde o ano passado para receber melhor a torcida no estádio.

O que aconteceu

Quem visitou a Arena Barueri em 2025 viu uma estádio totalmente diferente do que nos anos anteriores. No total foram 14 obras realizadas, que vão do gramado às fachadas do estádio.

Os destaques são o gramado e os vestiários. O gramado foi trocado do natural para o sintético, o mesmo do Allianz Parque, e foi muito elogiado por Abel Ferreira no único compromisso que o Palmeiras teve no estádio até o momento.

Os vestiários estão muito mais modernos e parecidos com os do Allianz.

As melhorias também visaram a um conforto melhor para o torcedor. A Crefipar fez obras nos banheiros, trocou as cadeiras na arquibancada e colocou à disposição um ônibus circular para transportar torcedores da estação Jardim Belval até a Arena Barueri — o estádio fica a 27 km do Allianz Parque.

Todas as melhorias feitas na Arena Barueri: reforma das arquibancadas, reforma das cabines de rádio e transmissão, reforma dos vidros da torcida, gramado sintético, irrigação, bancos de reserva, telão de LED, reforma dos banheiros, reforma das lanchonetes, sistema de internet, reforma do subsolo, catracas, painel de led na zona mista e refletores em led.

O Palmeiras fez um jogo na Arena Barueri em 2025 e perdeu para o Novorizontino pela fase de grupos do Paulistão Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

É um estádio onde nos sentimos bem, jogamos sempre que o Allianz não está disponível. Sabemos da importância do jogo, um Dérbi, um clássico, então vamos entrar bem para sair com a vitória.

Murilo, em entrevista à TV Palmeiras

Dérbi é teste para o Palmeiras por nova era no estádio

O Palmeiras vem de três derrotas seguidas na Arena Barueri: duas no ano passado pelo Brasileirão (contra Athletico-PR e Internacional) e uma em 2025 contra o Novorizontino na fase de grupos do Paulistão.

A estreia da equipe na segunda casa após a reforma foi com o pé esquerdo, mas o Palmeiras vivia um momento bem diferente. Abel estava escalando equipes muito alternativas no início do Estadual, e o Alviverde acabou derrotado de virada. Agora a equipe emplacou três vitórias seguidas e parece que Abel encontrou um time titular.

Uma vitória no Dérbi pode aliviar pressão para próximo clássico e dar uma "vingança" ao torcedor após a derrota na final do Paulistão. O Palmeiras já sabe que deve mandar o clássico contra o São Paulo, no dia 11 de maio, na Arena Barueri por causa do show do System Of a Down — um resultado negativo contra o Corinthians pode trazer de volta o debate sobre a equipe disputar os jogos em Barueri.