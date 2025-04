Botafogo enfrenta Red Bull Bragantino no Brasileirão para confirmar ascensão com Renato Paiva

Depois de um início de temporada turbulento, o Botafogo começou a se ajustar, dentro e fora das quatro linhas. Sob o comando de Renato Paiva, o clube quer manter a boa fase após conquistar duas vitórias consecutivas para entrar de vez na briga pela liderança do Brasileirão. Neste sábado terá pela frente o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, às 16h, pela terceira rodada da competição.

O Botafogo tem uma boa lembrança no Nabizão, onde ano passado eliminou o Bragantino pela pré-Libertadores em dois jogos. Venceu por 2 a 1 no Rio de Janeiro e empatou por 1 a 1 no interior de São Paulo. Depois conquistou o título inédito.

O time carioca está em visível evolução. No Brasileiro empatou sem gols com o Palmeiras, em São Paulo, e depois venceu por 2 a 0 o Grêmio, no Engenhão. Está com quatro pontos, em quinto lugar. Em casa, na quarta-feira, venceu o Carabobo por 2 a 0, pela Libertadores e, por isso, vai para Bragança com moral elevado.

Por outro lado, o time paulista teve a semana livre para trabalhar e corrigir erros, porque não está disputando competição internacional este ano. A última partida foi contra o Fluminense, no último sábado, quando perdeu por 2 a 1, e tem um ponto do empate em casa com o Ceará, por 2 a 2. Aparece em 15º lugar.

No atual campeão brasileiro, Renato Paiva vai ter o retorno de Igor Jesus. Uma das estrelas do time, o atacante não foi relacionado diante do Carabobo porque estava cumprindo suspensão. Ele estará de volta no lugar de Gonzalo Mastriani.

Paiva tem uma dúvida no meio-campo. Autor de um dos gols no meio de semana, Patrick de Paula colocou uma 'pulga atrás da orelha' do técnico e pode ser uma das novidades. Em contrapartida, Santiago Rodríguez, que foi vaiado pela torcida, corre risco de perder a sua vaga.

Além da concorrência no meio-campo, o lateral-direito titular ainda não foi definido. Vitinho, principal jogador no setor na última temporada, iniciou no banco de reservas contra o Carabobo, enquanto Mateo Ponte foi o escolhido para começar jogando. É esperado que o uruguaio siga entre os titulares.

Com dores na coxa direita, o lateral-direito Agustín Sant’Anna não deve ser relacionado para o confronto. Titular absoluto da posição desde o ano passado, o equatoriano Andrés Hurtado mantém a vaga. O também lateral-direito Nathan Mendes, o volante Fabinho e o atacante Fernando, seguem no departamento médico e completam a lista de desfalques.

A tendência é que o técnico Fernando Seabra repita a escalação dos dois primeiros jogos. Depois de um empate e uma derrota no campeonato, o Bragantino quer dar a volta por cima e evitar a briga contra a parte de baixo da tabela, algo que aconteceu na última temporada.

"É muito importante ter os dias de trabalho. Os jogadores que jogaram menos no Paulista têm crescido. Os treinos estão proporcionando a esses jogadores adquirir a forma que eles precisam. Então vamos aproveitar", afirmou Seabra, projetando a terceira rodada do Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X BOTAFOGO

BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Nacho Laquintana, Eduardo Sasha e Vinicinho. Técnico: Fernando Seabra.

BOTAFOGO - John; Mateo Ponte (Vitinho), Jair, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas e Patrick de Paula; Artur, Igor Jesus e Savarino. Técnico: Renato Paiva.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).