City leva susto, mas consegue grande virada contra o Palace pela Premier League

O Manchester City conquistou um grande resultado em casa neste sábado, contra o Crystal Palace, pela Premier League. Após sair dois gols atrás do placar, os donos da casa viraram para 5 a 2, ganhando três pontos importantes em sua luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões. Eze e Chris Richards fizeram para os visitantes, enquanto De Bruyne, Marmoush, Kovacic, McAtee e O'Reilly viraram para os Citizens.

FIM DE JOGO! VIRADA E GOLEADA. O que acharam da partida, Cityzens? ? 5 x 2 ? | #MCICRY pic.twitter.com/pPihdV3lDs ? Manchester City (@ManCityPT) April 12, 2025

Com a vitória, o City chegou aos 55 pontos após 32 jogos, estando na quarta colocação. O Crystal Palace está no 11º lugar, com 43 pontos em 31 partidas.

O Manchester City volta a campo pela competição no próximo sábado (19), quando visitará o Everton, às 11h (de Brasília). O Crystal Palace, por sua vez, joga na quarta-feira (16) contra o Newcastle, fora de casa, às 15h30, também pela Premier League.

Primeiro Tempo

O Crystal Palace abriu o placar logo aos oito minutos de jogo. Após bela jogada trabalhada, Ismaila Sarr encontrou Eze, que estava livre e apenas empurrou para o fundo das redes.

Os visitantes ampliaram aos 21 minutos. Em cobrança de escanteio, Ederson saiu mal e Chris Richards fez de cabeça.

A reação do City começou aos 32. O belga Kevin De Bruyne acertou bela cobrança de falta e diminuiu o marcador. O empate veio três minutos depois. Após bola alçada na área, De Bruyne cabeceou para o meio da área. O alemão Gundogan furou e a bola sobrou para o egípcio Omar Marmoush, que encheu o pé para igualar tudo, levando o Etihad Stadium à loucura.

Segundo Tempo

O Manchester City conseguiu a grande virada no início do segundo tempo. Kovacic recebeu passe açucarado na entrada da área e finalizou forte no canto direito do goleiro Henderson, que nada pôde fazer.

O quarto dos Citizens veio aos dez da segunda etapa. Com direito a assistência de Ederson, James McAtee limpou o goleiro do Palace e marcou.

Aos 33, Nico O'Reilly arrematou de primeira após um corte da defesa, contou com um desvio e marcou o quinto do City.