Treino de classificação do GP do Bahrein da F1 2025: veja onde assistir

O treino classificatório para definir a ordem de largada do GP do Bahrein de Fórmula 1, no Circuito de Sakhir, acontece hoje, às 13h (de Brasília).

Onde assistir? Band (TV aberta), BandSports (TV por assinatura), BandPlay e F1TV Pro (streaming —sujeito às condições das plataformas).

É o retorno da F1 ao Circuito de Sakhir, que recebeu os testes da pré-temporada deste ano. Entre 2021 e 2024, o GP do Bahrein foi palco da abertura da competição.

Lando Norris lidera a tabela de pilotos da F1, mas viu Max Verstappen diminuir a vantagem. O holandês venceu o GP de Suzuka, no Japão, enquanto o britânico ficou na segunda posição. Oscar Piastri completou o pódio.

O brasileiro Gabriel Bortoleto ainda tenta os primeiros pontos. Ele terminou a prova anterior na 19ª colocação.

Treino classificatório -- GP do Bahrein 2025