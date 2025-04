Ceará desafia retrospecto diante do Juventude em Caxias do Sul

Com um início animador no Campeonato Brasileiro, o Ceará enfrenta o Juventude neste sábado, às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela terceira rodada. Campeão estadual e invicto na competição, o time comandado por Léo Condé tenta confirmar o bom momento fora de casa.

Na estreia, o Ceará visitou o Red Bull Bragantino e esteve perto da vitória, mas acabou cedendo o empate por 2 a 2 nos minutos finais. Em seguida, fez uma apresentação segura diante do Grêmio e venceu por 2 a 0 em casa, somando quatro pontos nas duas primeiras rodadas.

O Juventude começou a competição com uma vitória, superando o Vitória por 2 a 0 como mandante. Na segunda rodada, teve um desafio mais complicado e acabou derrotado pelo Botafogo por 2 a 0, fora de casa.

O confronto tem um histórico extremamente equilibrado. Em 12 partidas, são quatro vitórias para cada lado e quatro empates. No entanto, a equipe gaúcha leva vantagem como mandante: nunca perdeu para o adversário jogando em casa.

A partida é vista como um bom teste para o Ceará, que tenta manter a consistência apresentada nas primeiras rodadas e quebrar o tabu como visitante. Para o Juventude, o jogo representa uma chance de recuperação e de seguir forte dentro de casa.

O técnico Fábio Matias tem duas dúvidas importantes no Juventude. Recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, o goleiro Gustavo voltou a treinar normalmente e pode reassumir a titularidade. Se for confirmado, Marcão retorna ao banco de reservas.

Outro que pode reaparecer é o atacante Ênio. Investigado por suspeita de manipulação de resultados, o jogador chegou a ser afastado do elenco, mas foi reintegrado nos últimos dias. Ele negou envolvimento no caso e pode ser relacionado para o jogo.

"Precisamos buscar uma vitória no sábado até para dar uma resposta após a derrota para o Palmeiras. Era um jogo em que poderíamos ter saído com pelo menos um ponto. Mas é passado, e agora temos a chance de nos recuperar", afirmou Fábio Matias.

Do lado do Ceará, Léo Condé não deve mexer na equipe que venceu o Grêmio, mantendo a base da formação que teve bom desempenho nas primeiras rodadas. A principal novidade é o atacante Lelê, ex-Fluminense, que foi apresentado oficialmente nesta semana e deve ficar como opção no banco, sendo o reserva imediato de Pedro Raul.

"Se conseguirmos manter esse nível de atuação, de criação desses últimos dois jogos, alcançaremos nossos objetivos. Claro que devemos sempre buscar potencializar e evoluir o nosso futebol. Confio em um grande jogo contra o Juventude", afirmou o técnico Léo Condé.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X CEARÁ

JUVENTUDE - Marcão; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel; Giraldo, Jadson e Luis Mandaca; Petterson, Batalla e Gabriel Taliari. Técnico: Fabio Matias.

CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Diego e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho. Técnico: Léo Condé.

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).