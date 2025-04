Presidente da Fifa exalta Pepe em homenagem ao jogador no Museu Pelé

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, participou virtualmente do lançamento da exposição "Pepe - Futebol, Vida e Glória", que celebra os 90 anos de Pepe, ex-jogador do Santos, no Museu Pelé.

Antes da abertura de visitação ao público, foi realizada uma cerimônia fechada para convidados, ex-jogadores e autoridades na última sexta-feira (11). Por meio de um vídeo exibido no evento, o presidente da Fifa parabenizou o craque brasileiro e destacou sua participação nas conquistas do Brasil nas Copas de 1958 e 1962.

O que aconteceu

Em celebração aos 90 anos de José Macia, conhecido como Pepe, o Museu Pelé, em Santos (SP), lança neste sábado (12) uma nova exposição dedicada ao eterno camisa 11 do Santos Futebol Clube. A homenagem estará aberta ao público até abril de 2026.

Com o título de "Pepe - Futebol, Vida e Glória", a mostra foi idealizada pelo arquiteto Ney Caldatto e apresenta a carreira do ex-jogador e técnico por meio de itens pessoais, objetos históricos cedidos por colaboradores e registros de sua trajetória no futebol.

A visitação acontece no Museu Pelé, de terça a domingo, das 10h às 17h30. A entrada é gratuita.

Craque histórico

José Macia, o Pepe, se eternizou como um dos maiores ídolos da história do Peixe. Atacante dono de um chute que ultrapassava os 100 km/h recebeu o apelido de "Canhão da Vila". Atuando entre 1954 e 1969, balançou as redes 403 vezes, sendo o segundo maior artilheiro do clube, atrás apenas de Pelé.

Ao longo da carreira, Pepe acumulou conquistas expressivas: seis títulos brasileiros, duas Libertadores da América, dois Mundiais Interclubes e dois títulos da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira (1958 e 1962). Em 40 partidas pela equipe canarinho, marcou 27 gols.