Manchester City começa mal, mas vira e goleia o Crystal Palace após estar perdendo por 2 a 0

Em busca de uma vaga na Liga dos Campeões, o atual tetracampeão do Campeonato Inglês, Manchester City, começou mal em casa, mas depois de ver o Crystal Palace abrir 2 a 0 e ficar próximo do terceiro conseguiu se recuperar e virou para 5 a 2 neste sábado pela 32ª rodada do campeonato.

O time de Guardiola chegou aos 55 pontos e está na quarta colocação, mas pode ser ultrapassado por Chelsea (53) e Newcastle (53) e terminar a rodada apenas na sexta posição, com vaga apenas na Liga Europa. O Palace tem 43 pontos e está na 11ª posição.

O primeiro tempo no Etihad Stadium foi bastante movimentado. Desarrumado em campo, o City tinha dificuldade de pressionar a saída de bola dos visitantes e deixava espaços. O Crystal Palace aproveitou e em 21 minutos, com duas finalizações certas, já vencia por 2 a 0.

Aos 8 minutos, Eze aproveitou cruzamento de Sarr e livre no centro da área abriu o placar. Os visitantes ampliaram 13 minutos depois em uma falha de marcação da defesa do City. Após escanteio cobrado por Wharton, Richards se antecipou à marcação de Ruben Dias e aproveitou a saída desastrada do goleiro Ederson e, de cabeça, fez 2 a 0.

Depois de ver De Bruyne acertar a trave direita do goleiro Henderson, o Palace chegou a marcar o terceiro em um contra-ataque finalizado por Eze. O segundo gol do meia no jogo, porém, foi anulado por impedimento.

A reação do City começou com De Bruyne, que cobrou uma falta com inteligência no contrapé do goleiro Henderson aos 33 minutos. O empate chegou quatro minutos depois com Marmoush, substituto do contudido Haaland. No final do primeiro tempo, De Bruyne ainda perdeu uma grande chance de virar o jogo.

Na segunda etapa, o Manchester City virou logo aos 2 minutos com Kovacic recebendo passe de De Bruyne na entrada da área e batendo cruzado, no canto direito de Henderson. O quarto gol surgiu após uma bela assistência de Ederson, que percebeu McAtee se infiltrando pela direita. Ele invadiu a área em velocidade, passou por Henderson e tocou para o gol vazio.

O quinto e último gol do City aconteceu aos 34 minutos. O'Reilly aproveitou sobra da defesa do Crystal Palace após jogada pela direita e finalizou de pé esquerdo. A bola desviou na zaga e entrou no canto direito do goleiro.

Manchester City e Crystal Palace podem voltar a se enfrentar em uma eventual decisão da Copa da Inglaterra. No fim do mês, o City enfrenta o Nottingham Forest e o Palace joga com o Aston Villa pelas semifinais. Na próxima rodada do Inglês, o City visita o Everton no sábado, e o Crystal Palace recebe o Bournemouth no mesmo dia.