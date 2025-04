Em 2025, Corinthians ainda não repetiu escalações contra o Palmeiras e deve manter escrita em novo Derby

O Campeonato Brasileiro terá um clássico para agitar a rodada deste fim de semana. Neste sábado, Palmeiras e Corinthians medem forças na Arena Barueri, às 18h30 (de Brasília), pela terceira rodada do torneio nacional. O confronto não será no Allianz Parque em função de um show no local.

Para o clássico deste sábado, o Corinthians não deve ter à disposição três jogadores considerados titulares: Rodrigo Garro (tendinopatia patelar no joelho direito), Hugo Souza (lesão muscular de grau 2 na coxa direita), Angileri (contusão muscular na coxa esquerda). Gustavo Henrique, com um incômodo na coxa direita, é dúvida.

Desse modo, o técnico Ramón Díaz será obrigado a promover mudanças em relação ao time que enfrentou o Palmeiras pela última vez. Tal fato, entretanto, não é novidade para a comissão técnica do Alvinegro, que ainda não repetiu escalações em clássicos contra o Palmeiras neste ano devido a lesões e à dura sequência de jogos.

No primeiro Derby do ano, o Corinthians foi a campo com uma equipe bastante modificada em relação ao time considerado titular. André Ramalho e Cacá formaram a dupla de zaga, com Hugo na lateral esquerda. O meio, por sua vez, teve Alex Santana e Igor Coronado.

A escalação do Timão, assim, teve: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Hugo; Carrillo, Raniele, Alex Santana e Coronado; Yuri Alberto e Memphis. Na ocasião, o Alvinegro empatou em 1 a 1 com o rival, no Allianz Parque, pela sétima rodada do Paulista.

No segundo clássico de 2025 entre Corinthians e Palmeiras, já pelo jogo de ida da final do Estadual, Ramón Díaz realizou cinco mudanças em relação ao Derby anterior. A dupla de zaga passou a ser formada por Félix Torres e Gustavo Henrique, com o recém-chegado Angileri na lateral esquerda. Martínez tomou a vaga de Alex Santana, e Coronado deu lugar a Romero.

Sábado de Derbys! ?? O final de semana vai começar agitado para o Timão! ?? Contamos com a torcida da Fiel! ??#VaiCorinthians pic.twitter.com/fDe9QKRyF4 ? Corinthians (@Corinthians) April 11, 2025

O time corintiano, então, foi escalado da seguinte maneira: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; Carrillo, Raniele e Martínez; Yuri Alberto, Memphis e Romero. O único desfalque foi Garro, que ficou no banco por estar atuando no sacrifício. O Corinthians saiu vencedor no Allianz Parque graças a um bonito gol de Yuri.

Já no Derby decisivo da final do Paulistão, na Neo Química Arena, o Corinthians teve força máxima. A única mudança em relação à equipe do duelo de ida foi a entrada de Garro no lugar de Romero. O argentino decidiu que, mesmo com o problema no joelho direito, jogaria a decisão.

Com isso, o Timão teve o time ideal, composto por: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, Martínez, Carrillo e Garro; Yuri Alberto e Memphis. O clube segurou o empate sem gols e ergueu o 31º título paulista, encerrando um jejum de seis anos sem conquistar taças.

Neste sábado, porém, a comissão técnica do Corinthians estará longe de ter o time titular completo. A primeira mudança será já no gol, com Matheus Donelli ocupando a vaga de Hugo Souza. Na zaga, a tendência é que André Ramalho ocupe a posição de Gustavo Henrique e Bidu (ou Hugo) faça a de Angileri.

O meio deve ser mantido, enquanto Romero e Breno Bidon brigam pela vaga que seria de Garro. Yuri Alberto fica no comando do ataque, enquanto Memphis, que se recupera de um trauma no tornozelo direito e não atuou no meio de semana, também deve ficar à disposição.

Esse é o quarto Derby do ano entre Palmeiras e Corinthians. Até aqui, o Timão tem levado a melhor, já que conquistou o título paulista em cima do rival. A equipe alvinegra somou uma vitória e dois empates, enquanto o Alviverde ainda não venceu.