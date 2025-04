City goleia o Crystal Palace e entra na zona de classificação da Champions

O Manchester City goleou o Crystal Palace de virada, por 5 a 2, em partida válida pela 32ª rodada da Premier League. O jogo deste sábado (12), no Etihad Stadium, abriu a rodada do Campeonato Inglês.

Com a vitória, a equipe comandada pelo técnico Pep Guardiola assume temporariamente a quarta colocação, que leva o time à próxima edição da Champions League. O Manchester City tem 55 pontos e está atrás de Nottingham Forest, do vice-líder Arsenal e do líder Liverpool. A próxima partida do time será fora de casa, contra o Everton, no próximo sábado (19).

O Crystal Palace segue na 11ª posição, com 43 pontos. A equipe vinha de uma sequência de oito jogos de invencibilidade, somando o Campeonato Inglês e a Copa da Inglaterra. Tanto o Crystal Palace quanto o Manchester City estão nas semifinais da Copa da Inglaterra e têm chances de se enfrentar na final da competição.

Como foi o jogo

City e Crystal Palace fizeram um primeiro tempo bem agitado. A equipe de Pep Guardiola começou o jogo de maneira caótica, sem saber o que fazer quando não tinha posse de bola. O Crystal Palace aproveitou a desorganização do adversário e fez dois gols em vinte minutos. A reação do City não demorou muito. Aos trinta, De Bruyne diminuiu o placar numa boa cobrança de falta. Os citizens se reorganizaram, passaram a dominar a posse de bola e finalizaram mais, empatando o jogo três minutos depois do primeiro gol. O time de Guardiola terminou o primeiro tempo com mais finalizações e muito mais organizado do que no começo do jogo. O Crystal Palace, que esteve próximo do terceiro gol no início, desacelerou e viu o adversário crescer ao longo dos primeiros 45 minutos.

Manchester City começa o segundo jogo no mesmo ritmo em que terminou o primeiro. Em menos de dez minutos na segunda etapa, o City virou e ampliou o placar. A equipe do técnico Guardiola mudou a postura em relação ao primeiro tempo e não deixou o adversário jogar durante a segunda etapa. O Palace praticamente não finalizou no segundo tempo, enquanto os citizens tiveram mais posse de bola e mais finalizações. O bom desempenho se concretizou com uma goleada.

Lances de destaque

Palace abre o placar. Após longa troca de passes, Crystal Palace fez o primeiro gol com um cruzamento de Sarr, que encontrou Eze livre pela direita e completou para o fundo da rede.

Richards amplia. Wharton cobra escanteio fechado e Chris Richards sobe na pequena área. O zagueiro amplia o placar numa falha de Ederson.

Gol anulado. Em rápido contra-ataque, Eze deixa Rúben Dias para trás e finaliza na rede. O árbitro anulou o lance por impedimento.

De Bruyne diminui. Em cobrança de falta, De Bruyne bate no cantinho, a bola bate na trave e entra.

Empate dos citizens. De Bruyne escora de cabeça para o meio da área, Gundogan tenta finalizar, mas Marmoush aproveita e sobra para empatar o jogo.

Virada do City. O'Reilly recebe em profundidade e cruza rasteiro, Kavacic finaliza direto no gol.

4 a 2. Em ligação direta, o goleiro Ederson coloca a bola no pé de McAtee, que desvia o goleiro adversário e finaliza no gol vazio.

Ederson sai machucado. O goleiro brasileiro sentiu desconforto, foi atendido pela equipe médica, mas não conseguiu seguir no jogo. O reserva Ortega entrou na partida.

Goleada. McAtee avança pela direita, cruza na área, a zaga adversária desvia mal e O'Reilly chuta para o gol.

Ficha técnica

Manchester City 5 X 2 Crystal Palace

Campeonato Inglês - 32ª rodada

Data e horário: 12 de abril de 2025, às 8h30 (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, em Londres (Inglaterra).

Arbitragem: Jarred Gillett.

Assistentes: Darren Cann e Ian Hussin.

VAR: Peter Bankes.

Cartões amarelos: Kamada (CRY), Nico González (MAN), Lacroix (CRY), McAtee (MAN), Lerma (CRY).

Gols: Eze (8'/1ºT), Chris Richards (21'/1ºT), De Bruyne (33'/1ºT), Marmoush (36'/1ºT), Kovacic (1'/2ºT), McAtee (10'/2ºT), O'Reilly (33'/2ºT).

Manchester City: Ederson (Ortega), Rico Lewis, Rúben Dias, Gvardiol, O'Reilly, Nico González, Kovacic, McAtee (Savinho), Gundogan, De Bruyne, Marmoush (Oscar Bobb). Técnico: Pep Guardiola.

Crystal Palace: Henderson, Lerma, Lacroix (Clyne), Chris Richards, Muñoz, Wharton (Devenny), Kamada, Mitchell (Chilwell), Sarr, Eze (Matheus França), Mateta (Hughes). Técnico: Oliver Glasner.