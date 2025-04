Diego Lopes luta por cinturão após 'previsão' e usa paintball por distração

Diego Lopes tenta, neste sábado, ser mais um lutador brasileiro a conseguir um cinturão no UFC. Ele enfrenta a lenda Alexander Volkanovski em busca do título dos pesos pena. O atleta relatou ao UOL como surgiu o convite e a maneira como tem se preparado desde então.

Convite após 'previsão' de Poatan

Foi em um evento na Austrália que Diego Lopes recebeu o convite para lutar pelo cinturão. O brasileiro, junto de seu agente, pediram uma conversa com o UFC para saber os próximos passos, mas não esperava o combate do título.

Momentos antes, Diego havia conversado com Alex Poatan. Nesta conversa, ouviu do compatriota que merecia e deveria ser chamado para lutar pelo título em breve.

[Ideia era que] Simplesmente nos dessem uma data para lutar. A gente nunca ficou com a expectativa de que eles iam dar oportunidade pelo título. O Poatan falou [na Austrália]: 'você merece lutar pelo cinturão, tem feito as coisas bem, espero que essa próxima luta seja pelo cinturão'.

Diego Lopes, ao UOL

Diego tem feito um 'intensivão' de preparação. O brasileiro treina todos os dias e raros são os momentos em que tira um tempo para relaxar.

O Lasertag — paintball com laser — é uma das poucas distrações do lutador. Ele, que vive no México e tem dupla cidadania, se junta com os amigos para descontrair.

Não tem muita coisa para fazer. Se eu tiro um dia de descanso, é um descanso ativo, faço um pouco de técnica, vejo luta... Vez ou outra, vamos jogar um jogo parecido com o paintball, que tem aqui na cidade onde eu moro, no México. Só que é de laser. Simplesmente, meu descanso tem sido estar dentro da academia.

Diego Lopes

Azarão, mas sem crise

Diego Lopes não se incomoda com o status de azarão na luta. As casas de apostas apontam o brasileiro com menos probabilidade ser o campeão.

Ser o azarão, no entanto, não significa menos pressão. Diego se vê com mesmo peso nas costas que Volkanovski para o combate.

Isso é bom, porque assim a galera que vai apostar por mim vai poder ganhar uma graninha extra. É entendível porque é um cara que tem todo o mérito de ser o favorito nas apostas, simplesmente porque a galera gosta muito dele, é bastante competitivo, sempre entrega boas lutas. Na minha carreira, tenho sido um azarão. A pressão é a mesma quando tu luta pelo cinturão.

Diego Lopes

Lutador de eventos grandes

Diego Lopes tem seis lutas no UFC. O card de cinco vitórias e apenas uma derrota foi construído, em sua maioria, durante eventos grandes. Entre eles, estão combates no UFC 300, no evento de 30 anos da organização e dentro da esfera de Las Vegas.

O resultado da luta deste sábado impactará a vida esportiva de Diego. O brasileiro, no entanto, não pretende mudar como pessoa fora dos ringues, independente do que aconteça.

Me vejo como o Diego de sempre [se ganhar]. O que vai mudar é que lá no meu nome vai estar 'campeão', vou estar com o cinturão aqui na minha cintura e no meu ombro, mas a minha ideia é continuar sendo o mesmo. Sei que é diferente, que a vida muda muito porque o foco da atenção fica todo para você, você tem que fazer mais coisas, o UFC começa a convidar você para mais coisas, muitas pessoas querem conviver com você. Meu objetivo é continuar sendo a mesma pessoa, até porque quero continuar ajudando todos os meus alunos e minha academia para seguirem crescendo. Eles são as pessoas que têm me ajudado a chegar até onde estou agora.