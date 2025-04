Corinthians x Palmeiras: veja onde assistir ao clássico pelo Brasileiro feminino

O fim de semana será de Derby paulista no futebol masculino e também no feminino. Neste sábado, o Corinthians encara o Palmeiras, às 11h (de Brasília), no Estádio Alfredo Schurig (Fazendinha), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro feminino.

Onde assistir: O clássico terá transmissão do SporTV, canal por assinatura.

Como chegam as equipes?

Após as primeiras três rodadas, os dois times vivem situações distintas no Campeonato Brasileiro feminino. As Brabas do Corinthians estão na vice-liderança do torneio, com sete pontos. Enquanto isso, o Palmeiras figura na oitava colocação, com cinco pontos.

O Timão soma, até o momento, duas vitórias e um empate - bateu Real Brasília e Juventude, e empatou com o Red Bull Bragantino. Já o Palmeiras acumula dois empates (contra RB Bragantino e Grêmio) e um triunfo (contra o América-MG).

A última vez que Corinthians e Palmeiras se enfrentaram no futebol feminino foi pelo Paulista do ano passado. Na ocasião, as palestrinas venceram as Brabas nos pênaltis, por 2 a 0, após empate em 2 a 2 no placar agregado.