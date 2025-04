Gol nos acréscimos, zagueiro de goleiro e mais: relembre último Derby na Arena Barueri

O último clássico entre Palmeiras e Corinthians na Arena Barueri, disputado em 18 de fevereiro de 2024, ficou marcado por reviravoltas e momentos inusitados. Pela nona rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, as equipes empataram em 2 a 2 em um jogo que entrou para a história dos Dérbis.

O Palmeiras dominou as ações no primeiro tempo. Aos 43 minutos, Endrick recebeu na entrada da área, driblou Fausto Vera e finalizou. Cássio não conseguiu defender, e o Verdão abriu o placar. No segundo tempo, aos 22 minutos, Flaco López ampliou de cabeça após cobrança de escanteio.

O Corinthians reagiu nos minutos finais. Aos 41, Gustavo Mosquito avançou pela direita e cruzou rasteiro para Yuri Alberto, que finalizou para o gol e diminuiu a desvantagem.

Pouco depois, aos 44 minutos, Cássio foi expulso por falta em Rony fora da área. Sem substituições restantes, o zagueiro Gustavo Henrique assumiu a posição de goleiro.

Mesmo com dois jogadores a menos (Yuri Alberto também deixou o campo, mas por lesão), o Corinthians buscou o empate. Aos 54 minutos, Rodrigo Garro cobrou falta de longa distância, marcou um belo gol e igualou o placar. Nos instantes finais, Gustavo Henrique fez uma defesa crucial para assegurar o resultado.

Devido à indisponibilidade do Allianz Parque e com potencial para outro grande jogo, Palmeiras e Corinthians voltam a se enfrentar na Arena Barueri neste sábado, às 18h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.