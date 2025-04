Com dobradinha da McLaren, Piastri lidera terceiro treino livre do GP do Bahrein de Fórmula 1

Na manhã deste sábado, ocorreu o terceiro e último treino livre do Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1. Mais uma vez, a McLaren dominou a atividade, alcançando o primeiro lugar com Oscar Piastri e o segundo com Lando Norris. A terceira colocação ficou com Charles Leclerc, da Ferrari.

And that's a wrap for FP3 ? TOP 10

Piastri

Norris

Leclerc

Russell

Antonelli

Gasly

Hadjar

Verstappen

Sainz

Hamilton #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/Honz3r9ZbI ? Formula 1 (@F1) April 12, 2025

O australiano Oscar Piastri fez a volta mais rápida, com 1m31s646. Lando Norris fez 1m32s314 e Leclerc marcou 1m32s480. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Kick Sauber, fez 1m34s518, ficando na 18ª posição.

Ainda neste sábado, às 13h (de Brasília), acontecerá o treino classificatório para a grande corrida, que será neste domingo, às 12h.

O treino livre

Mais uma vez a McLaren alcançou os melhores tempos. Após cerca de 25 minutos de atividade, Oscar Piastri conseguiu a volta mais rápida, com 1m33s324. Depois, o britânico Lando Norris alcançou o segundo lugar, com 1m33s796.

Com mais de 30 minutos, Nico Hulkenberg teve problemas com o carro e ficou fora do traçado no segundo setor, gerando um safety car virtual. De acordo com o alemão, o veículo teve um problema com uma das marchas e acabou desligando.

Utilizando pneus usados, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, fez uma grande volta e "roubou" a segunda colocação de Lando Norris. O atual tetracampeão da Fórmula 1 fez o tempo de 1m33s558.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Kick Sauber, fez uma boa volta com 1m34s518 e chegou a estar na sétima posição.

Faltando 11 minutos, Max Verstappen e Pierre Gasly (Alpine) chegaram a liderar, mas Piastri melhorou seu tempo para 1m31s646 e retomou o primeiro lugar. Logo depois, George Russell e Andrea Kimi Antonelli assumiram a segunda e a terceira colocação, respectivamente.