Estêvão tem última chance de marcar em Derby pelo Palmeiras antes de sua saída

O Palmeiras tem um grande confronto marcado para este fim de semana. Pela quarta vez no ano, o Verdão encara o Corinthians, às 18h30 (de Brasília) deste sábado, dessa vez na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Os clássicos já são especiais por si só, mas o deste sábado terá um elemento especial para Estêvão. De saída para o futebol europeu no meio do ano, o garoto do Palmeiras disputará o último jogo contra o Corinthians antes de rumar ao Chelsea, e mira balançar as redes em um Derby no profissional pela primeira vez.

Essa será, provavelmente, a última oportunidade que Estêvão terá de anotar um gol em clássicos contra o Corinthians antes de sua saída. O camisa 41 deixará o clube após o Mundial de Clubes, que será realizado entre junho e julho. O próximo Derby, por sua vez, tem previsão para acontecer depois desse período.

O atacante do Alviverde já enfrentou o Corinthians em cinco oportunidades no profissional, mas não conseguiu balançar as redes e nem deu assistências. Ao todo, ele acumula duas derrotas, dois empates e somente uma vitória diante do rival de Itaquera.

A chance mais próxima que Estêvão teve de marcar em um Derby foi no início deste ano, quando o Palmeiras recebeu o Corinthians, no Allianz Parque, pela fase de grupos do Paulista. O camisa 41 sofreu um pênalti na reta final do jogo, pegou a bola e foi para a cobrança, mas viu Hugo Souza defender. O gol do atleta poderia ter dado o triunfo ao Verdão, já que o duelo terminou empatado em 1 a 1.

Apesar de ainda não ter marcado em clássicos contra o rival alvinegro, Estêvão já mostrou que sabe jogar contra o adversário da Zona Leste. Recentemente, por exemplo, deu trabalho para a defesa do Corinthians no primeiro jogo da final do Estadual, no último dia 16 de março.

A questão de Estêvão, entretanto, não se resume apenas ao rival de Itaquera - se estende para todos os clássicos contra rivais de São Paulo. Em 11 jogos contra São Paulo (dois empates e duas vitórias), Corinthians e Santos (uma vitória e uma derrota), o garoto foi titular em dez, e também não foi às redes.

Agora, Estêvão tem a oportunidade de quebrar dois jejuns de uma vez só: de balançar as redes em clássicos e, consequentemente, em um Derby. Resta saber se o garoto vai conseguir.

Vendido ao Chelsea desde junho de 2024, Estêvão está em contagem regressiva para deixar o Palmeiras. A operação total foi fechada por 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões). O Verdão já tem garantidos 45 milhões de euros e ainda pode receber mais 16,5 milhões em metas atingidas pelo jovem.