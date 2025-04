Conheça Diego Lopes, o 'brasileiro mexicano' que pode se tornar campeão do UFC neste sábado

Em menos de dois anos no Ultimate, Diego Lopes foi de um virtual desconhecido do grande público a um dos atletas mais 'hypados' da principal liga de MMA do mundo. Dono de um carisma natural e um estilo de luta empolgante, o 'brasileiro mexicano' se transformou em um verdadeiro fenômeno de popularidade. E sua ascensão meteórica na organização pode ser consagrada neste sábado (12), no UFC 314, em Miami (EUA), quando disputará o cinturão dos pesos-penas (66 kg).

Mas para fazer história e se tornar campeão, Diego terá que desbancar um grande adversário: Alexander Volkanovski. Ex-campeão da categoria e apontado como um dos melhores pesos-penas de todos os tempos, o australiano quer retomar o título que já foi seu. Seis anos mais jovem, Lopes chega embalado possivelmente pelo melhor momento de sua carreira, vindo de cinco triunfos consecutivos. 'The Great', por sua vez, quer voltar à coluna das vitórias após ser superado em suas duas últimas apresentações.

"Estou pronto para trazer esse cinturão para a gente. Podem esperar o Diego de sempre, que vai para frente, buscando a luta por nocaute ou finalização. E vamos trazer esse cinturão", prometeu Lopes, em entrevista exclusiva à Ag Fight durante a semana da luta.

Brasil ou México?

Brasileiro ou mexicano? Essa é uma pergunta que constantemente Diego precisa esclarecer, seja durante entrevistas ou em contato direto com os fãs. O lutador de 30 anos é nascido em Manaus, no Amazonas. Entretanto, há alguns anos está radicado no México, na cidade de Puebla. A oportunidade de morar fora veio ainda na juventude, quando Lopes recebeu o convite para lecionar aulas de jiu-jitsu.

Em solo mexicano, Diego construiu boa parte de sua relação com as artes marciais mistas, tanto como treinador de jiu-jitsu como lutador profissional de MMA no início de sua carreira. Fluente em português e espanhol, o atleta do UFC usa sua história de vida a seu favor, representando duas nações com grande tradição nos esportes de combate dentro do UFC e, assim, ampliando seu leque de seguidores.

Apesar de morar e também representar o México, Diego é oficialmente um atleta brasileiro - como consta no site e nas transmissões do UFC. Sendo assim, em caso de vitória sobre Alexander Volkanovski neste sábado, o manauara pode fazer com que o país volte a ter dois campeões simultâneos no plantel da liga. Desde a recente derrota de Alex Poatan para Magomed Ankalaev, apenas Alexandre Pantoja surge como representante tupiniquim em posse de um cinturão do Ultimate, na categoria peso-mosca (57 kg).

Herdeiro de José Aldo?

Caso tenha o braço erguido neste sábado, Diego repetiria o feito de José Aldo, primeiro e, até então, único campeão peso-pena brasileiro da história do UFC. Para herdar o legado do 'Rei do Rio', Lopes conta com algumas coincidências que o ligam ao compatriota. Curiosamente, ambos nasceram em Manaus e, inicialmente, começaram suas trajetórias nas artes marciais através de uma base forte no jiu-jitsu. Uma vez no MMA, tanto Diego como Aldo se tornaram, também, dois strikers temidos dentro do octógono.

Esquadrão Brasileiro

Além de Diego Lopes, que lidera o 'time brazuca' no UFC 314, outros quatro representantes do 'Esquadrão Brasileiro' entram em ação no evento de Miami. No card principal, Jean Silva duela com Bryce Mitchell, enquanto Patrício Pitbull mede forças com Yair Rodriguez. Já na parcela preliminar do show, Virna Jandiroba enfrenta Yan Xiaonan e Marco Túlio 'Matuto' encara Tresean Gore.

