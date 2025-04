Neymar volta ao Maracanã após três anos e mira reestreia no Brasileirão pelo Santos

Tudo indica que Neymar fará sua estreia neste Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, pela terceira rodada. O craque está recuperado de um problema na coxa esquerda e deve começar a partida no banco de reservas do Santos.

A partida pode marcar, também, o retorno de Neymar ao Maracanã. O último jogo do craque no principal palco do futebol brasileio aconteceu no dia 24 de março de 2022, quando a Seleção Brasileira venceu o Chile pelo placar de 4 a 0. Na partida, o camisa 10, que estava no PSG, marcou um dos gols. Além dele, Vinicius Jr., Coutinho e Richarlison foram às redes.

No Maracanã, inclusive, o astro do Santos conseguiu o primeiro ouro olímpico da história do Brasil no futebol, em partida que contou com golaço de falta e pênalti decisivo. Porém, no Rio de Janeiro, na Copa América disputada em 2021, Neymar viu a Argentina vencer a Seleção por 1 a 0 com gol de Di Maria e sagrar-se campeã.

Pelo Santos, Neymar fez apenas um jogo no Maracanã. No dia 24 de maio de 2009, o Alvinegro Praiano goleou o Fluminense por 4 a 1 e um dos gols contou com a participação do craque. Os cariocas até saíram na frente, mas o Peixe reagiu e buscou a virada, aos seis minutos da etapa complementar. Então, aos 39, Neymar entrou e, com apenas 18 segundos em campo, já participou do terceiro gol do alvinegro, fazendo um ótimo lançamento para Madson, que encontrou Kléber Pereira livre para marcar.

No finalzinho, Kléber Pereira voltou a balançar as redes e deu números finais ao duelo, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de 2009. Após o apito final, os torcedores do Fluminense gritaram o nome de Neymar, que jogou seus pertence para os fãs.

Retorno ao Brasileirão

Neymar, caso entre em campo diante do Tricolor das Laranjeiras, ele encerrará um jejum de 12 anos desde sua última partida no Brasileirão.

A última vez do craque na competição nacional ocorreu contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, o jogo realizado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, terminou empatado sem gols, em maio de 2013. O destaque ficou por conta da despedida do craque, que iniciava sua trajetória internacional, e, curiosamente, da estreia de Gabigol no time profissional.

O duelo contra o Tricolor Carioca está marcado para este domingo, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida, válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, está marcada para as 19h30 (de Brasília). O Santos busca sua primeira vitória neste Campeonato Brasileiro.