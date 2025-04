Vasco x Sport: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileiro

O Vasco da Gama vai receber o Sport Recife na noite deste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes vêm de derrota na competição e irão em busca da recuperação em São Januário, a partir das 21 h (de Brasília).

Onde assistir: A partida terá transmissão do SporTV (TV fechada) e Premiere (Pay-per-view).

Derrotado pelo Corinthians na última rodada, o Vasco não conseguiu apagar a má impressão deixada com a vitória sobre o Puerto Cabello, da Venezuela, pela Copa Sul-Americana. No duelo da terça-feira passada, o Cruzmaltino desperdiçou muitas chances de marcar e venceu apenas pelo placar mínimo. Insatisfeita, a torcida voltou a pedir a saída do técnico Fábio Carille.

Neste sábado, o Gigante da Colina terá mais uma chance de fazer as pazes com a torcida ao enfrentar o Leão da Ilha, que aparece na 18ª posição na tabela do Brasileiro, com um empate e uma derrota. O Vasco é o 12º com uma vitória e uma derrota.

Último treino antes de enfrentar o Sport ??#VascoDaGama pic.twitter.com/GSh9dj2wx3 ? Vasco da Gama (@VascodaGama) April 11, 2025

Para enfrentar o Sport, Carille deve repetir a escalação que iniciou a partida contra o Puerto Cabello. A novidade entre os relacionados deve ser a volta do atacante Adson, que foi poupado na terça-feira por conta de dores na perna direita. Ele treinou normalmente nos últimos dias e deve ser opção no banco de reservas.

No Sport, que vai em busca de sua primeira vitória na competição, o técnico Pepa não contará com o lateral-esquerdo Igor Cariús, vetado devido a um problema muscular na coxa. A equipe pernambucana, que não sabe o que é vencer há quatro partidas, vem de derrota em casa para o Palmeiras no último domingo.

FICHA TÉCNICA



VASCO-RJ X SPORT RECIFE-PE

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Sábado, 12 de abril de 2025



Hora: 21h (de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO-Fifa)



Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Leone Carvalho Rocha (GO)



VAR: Caio Max Augusto Vieira (PR)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maurício Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Garré, Vegetti e Nuno Moreira



Técnico: Fábio Carille

SPORT: Caíque França, Hereda, Lucas Cunha (Dalbert) João Silva e Chico; Christian Rivera, Du Queiroz, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Chrystian Barletta e Pablo



Técnico: Pepa