São Paulo defende 86% de aproveitamento contra o Cruzeiro nos últimos 5 jogos no Morumbis

O São Paulo entra em campo neste domingo, contra o Cruzeiro, para defender um ótimo aproveitamento em jogos válidos pelo Brasileirão. Nos últimos cinco duelos entre as equipes no Morumbis, foram quatro vitórias do Tricolor e um empate, gerando 86% de aproveitamento.

Além da invencibilidade, o número de gols marcados e sofridos também chamam a atenção. O São Paulo balançou as redes oito vezes e sofreu apenas três gols. Vale destacar que a equipe paulista não foi vazada em três dos cinco jogos.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sa?o Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

O confronto mais recente aconteceu no dia 2 de junho do ano passado, pela sétima rodada. Com gols de Lucas Moura e Calleri, o Tricolor superou o Cabuloso por 2 a 0.

Já o duelo que o São Paulo anotou o maior número de gols ocorreu em 13 de agosto de 2017, quando bateu o Cruzeiro por 3 a 2, com dois tentos de Hernanes e um de Arboleda.

A nova partida entre eles acontece neste domingo, às 17h30 (de Brasília), no Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira os últimos cinco jogos entre São Paulo e Cruzeiro no Morumbis:

São Paulo 3 x 2 Cruzeiro - 13/08/2017

São Paulo 1 x 0 Cruzeiro - 18/11/2018

São Paulo 1 x 1 Cruzeiro - 02/06-2019

São Paulo 1 x 0 Cruzeiro - 02/11/2023

São Paulo 2 x 0 Cruzeiro - 02/06/2024