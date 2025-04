Saiba como assistir o UFC 314, liderado por disputa de título entre Diego Lopes e Volkanovski

Os fãs brasileiros de MMA têm motivos de sobra para acompanhar o UFC 314, que acontece neste sábado (12), em Miami (EUA). O evento contará com cinco representantes do país, com destaque para Diego Lopes, que disputa o cinturão peso-pena (66 kg) contra o ex-campeão Alexander Volkanovski na luta principal. Embalado por uma sequência de cinco vitórias, o amazonense pode se tornar o segundo atleta tupiniquim em posse de um título no atual plantel do Ultimate. Com 13 lutas previstas, o evento será transmitido ao vivo e na íntegra pelo UFC Fight Pass, a partir das 19h (horário de Brasília).

Além do manauara, o card principal conta com Jean Silva, promessa em ascensão que terá um confronto eletrizante contra Bryce Mitchell, marcado por provocações e clima de acerto de contas. Já Patrício 'Pitbull', estreante no Ultimate, encara uma pedreira logo de cara: o mexicano Yair Rodriguez, atual número 5 do ranking da divisão.

Card preliminar

No card preliminar, Virna Jandiroba, terceira colocada no ranking peso-palha (52 kg), enfrenta a número 1 da divisão, Yan Xiaonan, em um duelo que pode credenciá-la à disputa de cinturão. Abrindo a participação brasileira no evento, Marco Túlio 'Matuto' encara Tresean Gore, em busca de consolidar sua posição no UFC após superar momentos complicados neste semana fora do cage.

Inicialmente, o Brasil teria seis atletas no card, mas a luta entre Carlos Prates e Geoff Neal foi cancelada após o americano sofrer uma lesão - reduzindo para cinco o número de representantes nacionais no show. Por conta disso, o evento vai contar apenas com os outros cinco já citados.

Veja onde assistir

O UFC Fight Pass transmite o evento, ao vivo e na íntegra, a partir das 19h, neste sábado. O card principal tem previsão de início às 23 horas. As seis primeiras lutas do show podem ser vistas de graça através do Fight Pass ou dos perfis oficiais do UFC no Facebook, Youtube e Tik Tok. A reportagem da Ag. Fight estará atenta e vai realizar a cobertura da atração através de relatos das lutas de maior destaque.

