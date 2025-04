RB Bragantino x Botafogo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileiro

O Botafogo visita o Red Bull Bragantino neste sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O Glorioso, que venceu por 2 a 0 seus últimos dois compromissos na temporada, pretende embalar. O time vem de triunfos sobre o Juventude, pelo Brasileirão, e Carabobo, da Venezuela, pela Copa Libertadores. Com quatro pontos, briga para ser um dos líderes ao fim da rodada.

Se o Botafogo quer embalar, recuperação é a palavra de ordem no Bragantino, que vem de uma derrota de 2 a 1 para o Fluminense, no Rio de Janeiro. Sem vencer há seis jogos, o Massa Bruta tem apenas um ponto ganho.

Renato Paiva, treinador do Botafogo, sabe que tem um time em evolução na temporada, mas espera um bom resultado diante do Bragantino para seguir sem pressão.

"Nós ainda não temos o ótimo. Mas que bom que temos o bom. Mesmo com o trabalho em busca de um estágio melhor, estamos conseguindo bons resultados e espero que isso continue contra o Bragantino", disse.

Para este duelo, o treinador vai promover o retorno do atacante Igor Jesus, que cumpriu suspensão diante do Carabobo. Assim, Mastriani ficará como opção no banco de reservas.

Preparação finalizada! ???? O Glorioso Botafogo está pronto para o duelo de amanhã com o RB Bragantino, pelo Brasileirão! BORA! ??? #VamosBOTAFOGO ? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/1RZpRSYTZl ? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 11, 2025

Pelo lado do Bragantino, o técnico Fernando Seabra prega a tranquilidade para voltar a vencer.

"Nós precisamos ter tranquilidade, pois estamos nos precipitando em alguns jogos e perdendo mesmo jogando bem. Esperamos que a semana de treinos tenha ajudado neste sentido", afirmou o treinador.

Para este duelo o Bragantino perdeu o volante Fabinho, com um estiramento um estiramento na coxa esquerda. Assim, Gabriel segue formando o setor ao lado de Matheus Fernandes, revelado nas categorias de base do Botafogo.

ONDE ASSISTIR: O duelo entre Bragantino e Botafogo terá transmissão pela SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (Pay-per-view).

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO-RJ X BRAGANTINO-SP

Local: Estádio abi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)



Data: 12 de abril de 2025 (Sábado)



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (RS)



Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Daniella Coutinho Pinto (BA)



VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

BOTAFOGO: Jhon, Vitinho, Alexander Barboza, Jair e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Santiago Rodríguez; Artur, Igor Jesus e Jefferson Savarino



Técnico: Renato Paiva

BRAGANTINO: Cleiton, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes, Jhon Jhon e Eduardo Sasha; Ignacio Laquintana e Vinicinho



Técnico: Fernando Seabra