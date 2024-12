Brasileira Mariana Frauches é vice em GP4* de Abu Dhabi

No último domingo, a mineira Mariana Frauches Chaves, montando Obi van Klapscheut, foi vice no GP4*, a 1.55m, no Internacional Al Forsan, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. A jovem amazona de 24 anos garantiu seu mais importante resultado em um GP desde que se mudou para Europa, há três anos.

Dos 37 conjuntos, oito habilitaram-se ao desempate e quatro voltaram a zerar na decisão, com U$ 116,5 mil em jogo. Sagrou-se campeã Celine Schoonbroodt de Azevedo, que, montando Deesee des Embruns, zerou em 40s63, pela Bélgica.

Mariana e Obi van Klapscheut garantiram o vice, em 42s01, apenas 62 centésimos de segundo atrás da campeã Celine, casada com o top brasileiro Luiz Felipe de Azevedo. Mari está na Europa há três anos e treina junto com a família Azevedo, que ainda conta com o cavaleiro Felipinho Neto.

"Pensar que há dois anos estávamos estreando em Abu Dhabi e agora você (Obi) me deu o melhor resultado da minha carreira é uma sensação realmente especial. De um cavalo jovem, que enfrentava novos desafios com todo o seu coração, você se tornou exatamente o que eu sempre acreditei que seria. Crescemos juntos e eu sei que ainda há muito mais por vir. Obrigada, Obi Habibi, por realizar o sonho de uma menina", publicou Mari, que promete voltar à ativa em 2025, no mesmo local.

"Recomeço ano que vem em Abu Dhabi, novamente em um Internacional 3* e fico de 8 de janeiro a 23 de fevereiro competindo nos Emirados Árabes", adiantou.

Confira o resultado do GP4*

1º Celine Schoonbroodt de Azevedo / Deesee des Embruns - Bélgica - 0/40s63



2º Mariana Frauches Chaves / Obi van Klapscheut - Brasil - 0/42s01



3º Trevor Breen / Highland President - Irlanda - 0/42s21



4º Luca Coata / Holly del Rilate - Itália - 0/44s54



5º Humaid Khalifa Almeheiri / Foncetti VD Heffinck - Emirados Árabes - 4/42s12



6º João Maria Marquilhas / Eureka du Vernay - Portugal - 4/43s72