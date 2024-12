Palmeiras se aproxima da contratação de Facundo Torres

O Palmeiras está bem próximo de oficializar a contratação de Facundo Torres, atacante do Orlando City, dos Estados Unidos.

O contrato ainda não foi assinado, mas a diretoria alviverde conseguiu superar a concorrência e convencer o uruguaio a atuar no Verdão a partir de 2025. O negócio deve girar na casa dos US$ 12 milhões (cerca de R$ 72,5 milhões).

Facundo Torres foi revelado pelo Peñarol, onde chegou a atuar com o lateral esquerdo Piquerez, que atualmente joga pelo Palmeiras.

O atacante foi promovido ao time profissional do Peñarol em 2020 e, ao todo, disputou 71 jogos pela equipe. Na primeira temporada foram seis gols e uma assistência. Já na segunda foram dez tentos e um passe para gol.

Já no Orlando City, os números são bem mais expressivos. Em três temporadas, o uruguaio detém 47 bolas na rede e 19 assistências em 123 partidas.

Facundo Torres é habitualmente convocado para a seleção do Uruguai. Ele, inclusive, fez parte do grupo que serviu o país na Copa do Mundo de 2022, no Catar. No total, são oito aparições pela Celeste, com um gol e uma assistência.

O jogador era visto como uma "joia" do país sul-americano. Canhoto de 1,77m de altura, ele pode exercer quase todas as funções no ataque, seja pelo lado esquerdo, direito ou até mais centralizado, como um segundo atacante.

Reforçar o ataque é uma das prioridades do Palmeiras para a próxima temporada. A equipe rescindiu com o ídolo Dudu. Além disso, Estêvão já está vendido ao Chelsea e atuará pelo Verdão apenas até o meio do ano.