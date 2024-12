Guilherme Caribé avança à final no Mundial de piscina curta

O Brasil terá um representante na final dos 50m livre do Campeonato Mundial de natação de piscina curta. Neste sábado, Guilherme Caribé conseguiu a sua classificação com um desempenho que traz confiança para a briga por uma medalha.

Prata nos 100m livre, o nadador brasileiro terminou a semifinal com o terceiro melhor tempo da competição que acontece em Budapeste, na Hungria. Guilherme Caribé fez a sua prova em 20s59.

As semifinais do 50m livre apresentaram um novo recorde mundial para a prova. Jordan Crooks, das Ilhas Caymans, cravou uma marca impressionante: 19s90.

A final dos 50m livre acontece neste domingo, às 13h39 (de Brasília).

Eliminação brasileira

Outro representante do Brasil neste sábado, Caio Pumputis não teve sucesso na semifinal dos 50m peito e está fora da final do Mundial de piscina curta. Ele cruzou em último na sua bateria, com o tempo de 26s37, e ficou em 15º no geral.