São Paulo foi o time que menos cedeu chances claras no Brasileirão 2024

Sexto colocado na tabela final, o São Paulo encerrou o Campeonato Brasileiro com uma boa campanha. Um dos pontos positivos foi a defesa do Tricolor, equipe que menos cedeu chances claras ao adversário na competição.

De acordo com o Sofascore, o São Paulo cedeu 48 chances claras de gol. Internacional (50), Botafogo (54), Palmeiras (56) e Corinthians (58) completam o top-5 do ranking.

Além disso, o São Paulo foi o quinto time com mais jogos sem sofrer gols no torneio. Ao todo, o Tricolor Paulista não foi vazado em 12 partidas, ficando atrás de Fortaleza (13), Fluminense (13), Palmeiras (16) e Botafogo (18).

Menos chances claras cedidas no @Brasileirao 2024! ?? Confira os rankings completos em: https://t.co/UBRCNIZBCC pic.twitter.com/hpTgqrpA9P ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) December 10, 2024

O São Paulo encerrou o Brasileiro com a oitava melhor defesa, com 43 tentos sofridos, atrás de clubes como Cruzeiro e Fluminense, que ficaram abaixo do time paulista na classificação.

No âmbito geral, o São Paulo terminou a Série A na sexta posição, com 59 pontos, 17 vitórias, oito empates e 13 derrotas. Além dos 43 gols sofridos, o time do Morumbi colocou 53 bolas na rede e teve o quinto melhor ataque da competição.