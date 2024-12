São Paulo fechou a porta na cara do Santos por Luciano, diz André Hernan

O São Paulo não quis conversa com o Santos em relação a uma possível negociação de Luciano, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

O Santos demonstrou interesse pelo Luciano e chegou com uma grana mais o Lucas Barbosa, que é um jovem do Santos. O São Paulo não gostou do modelo, achou baixo o valor.

O Lucas Barbosa é jovem, promissor, foi bem no Juventude, mas o São Paulo entende que o Luciano é uma realidade, considerado um ídolo por alguns são-paulinos, é um jogador importante que não vai ser moeda de troca.

O São Paulo fechou a porta e falou: 'não existe conversa nesse sentido'.

André Hernan

O colunista detalhou que o interesse partiu do Santos, não de Luciano. No São Paulo, o atacante é visto como ativo importante e só seria negociado em troca de uma "boa grana", disse Hernan.

Foi um interesse do Santos, um movimento do Santos para cima do São Paulo, diante da própria entrevista que o Luciano deu dizendo que não sabe se fica no São Paulo.

Eu já falei aqui que é muito mais um charminho, porque o Luciano é um jogador importante e o São Paulo só quer fazer uma venda se for para fora do Brasil, com uma grana boa, dos Emirados Árabes, por exemplo.

André Hernan

