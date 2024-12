Flamengo: Saiba quem é José Boto, cotado para ser diretor de Bap

Quem é o português José Boto, que deve ser o novo executivo de futebol do Flamengo?

Direto de Portugal, o colunista Bruno Andrade explicou no De Primeira que Boto fez carreira no Benfica e ganhou prestígio como olheiro e executivo no futebol europeu.

O Boto é um nome muito conhecido no futebol português e não só, no futebol europeu sobretudo. Foram mais de 10 anos trabalhando na formação e na equipe principal do Benfica, primeiro como scout [olheiro] e depois como coordenador de scout, como uma espécie de diretor esportivo.

Foi ele, por exemplo, que buscou na América do Sul jogadores como Ramires, David Luiz e Di Maria - todos eles depois super consolidados no futebol internacional.

Ele também que passou por todo processo de transição de figuras importantes da história recente do Benfica, formados no Benfica, como João Félix, João Cancelo e Bernardo Silva.

Bruno Andrade

Segundo Bruno Andrade, Boto já tinha o futebol brasileiro no radar e inclusive negociou com o Flamengo na gestão Rodolfo Landim, que vive seus últimos dias como presidente do clube após a vitória eleitoral de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, que acertou com o português.

O José Boto conhece como poucos o futebol português e não só, porque depois que deixou o Benfica ele assume o papel de diretor de scout e também esportivo do Shakhtar Donetsk e, na ocasião, leva o Luís Castro. É o Boto que aposta efetivamente no Luís Castro como um nome grande no futebol mundial.

Ele também teve um longo trabalho no Shakhtar, foi depois para o Paok, da Grécia, num projeto mais financeiro que esportivo, onde ficou apenas uma temporada, não saiu da melhor forma possível por questões políticas, foi pra Croácia, mas nunca escondeu o desejo de assumir um grande projeto no Brasil.

Aliás, há uns dois anos, o Landim tentou trazer o Boto para trabalhar com o Marcos Braz, mas as negociações não avançaram. O Bap foi mais ligeiro agora, foi mais rápido, e conseguiu esse acordo com o Boto.

Bruno Andrade

