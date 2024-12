Último jogo do ano mostra que base pode ser solução para São Paulo endividado

O duelo com o Botafogo, no estádio Nilton Santos, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, mostrou que as categorias de base podem ser a solução para um endividado São Paulo na próxima temporada.

A partir de 2025 o Tricolor terá de "apertar os cintos" em termos financeiros, já que terá de atender a diversas imposições de governança por parte da Galapagos Capital, que disponibilizará ao clube R$ 240 milhões graças à criação do FIDC (fundo de investimentos em direitos creditórios).

A partir de 2025, o São Paulo será obrigado a apresentar superávit em seus balanços financeiros, além de ter um limite de captação de novos empréstimos e gastos em contratações e salários.

Por isso, ao invés de ir ao mercado para reforçar seu elenco, o São Paulo pode acabar recorrendo às categorias de base. No último domingo, contra o Botafogo, o jovem William Gomes foi titular e acabou balançando as redes. Já nos minutos finais da partida, uma outra promessa de Cotia, Ryan Francisco, entrou em campo, dando início à sua trajetória como profissional.

Ryan Francisco é atacante, marcou 38 gols e deu 11 assistências em 52 partidas pela equipe sub-20 do São Paulo na atual temporada. O jogador é a grande referência da equipe de juniores tricolor e tende a ser um dos destaques da Copinha em janeiro.

Após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Ryan Francisco pode ser integrado de forma definitiva ao elenco profissional com apenas 18 anos. O técnico Luis Zubeldía já manifestou o desejo de contar com mais um "camisa 9", embora tenha André Silva e Calleri à disposição, e a diretoria pode atender o pedido do comandante argentino usando a base.

O meio-campista Lucas Ferreira, outro atleta que foi relacionado para a partida deste domingo, contra o Botafogo, é mais uma opção do São Paulo para reforçar o elenco sem ter de ir ao mercado. Ao contrário de Ryan Francisco, ele não entrou em campo, mas ao menos já teve a experiência de um dia de jogo como profissional.