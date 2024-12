Palmeiras: 'Não fomos bons o suficiente nos momentos mais decisivos', admite Veiga

Entre os principais nomes do Palmeiras, Raphael Veiga lamentou o fim de temporada com o vice-campeonato brasileiro. O camisa 23 apontou um ano "longe do esperado" e admitiu que o time de Abel Ferreira falhou nos momentos decisivos. O Alviverde se despediu de 2024 com uma derrota em casa para o Fluminense.

"Para quem está acostumado a vencer, principalmente nos últimos anos, sair de férias com essa sensação é muito ruim. Longe de ser o ano que esperávamos. Não fomos bons o suficiente nos momentos mais decisivos, e sofremos as consequências disso", escreveu Raphael Veiga no Instagram.

"Que em 2025 seja um ano diferente e um final de temporada bem melhor, afinal, o caminho das vitórias e títulos, o Palmeiras e o palmeirense conhecem muito bem! Avanti Palestra", finalizou o meia.

Essa é a primeira temporada desde a chegada do treinador português, em 2020, em que o Palmeiras termina o ano sem conquistar um título nacional ou continental. O time foi eliminado nas oitavas de final da Libertadores e Copa do Brasil, além da segunda colocação no Brasileirão.