Bruno Henrique está concentrado com elenco do Flamengo, apesar de investigação da PF

Bruno Henrique está concentrado com o elenco do Flamengo no CT George Helal para a partida contra o Juventude, nesta quarta-feira, no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, apesar da investigação da Polícia Federal que envolve o jogador.

O atacante rubro-negro foi indiciado pela PF devido a vestígios de que ele teria forçado um cartão amarelo para favorecer financeiramente familiares que apostaram que ele receberia a advertência do árbitro da partida, conforme registrado em conversas entre Bruno Henrique e seu irmão, Wander Júnior.

Ainda não há a confirmação de que Bruno Henrique será relacionado para o duelo desta noite com o Juventude, porém, o atacante está concentrado com o restante da delegação e seguindo normalmente a rotina do dia de jogo.

O atleta postou em suas redes sociais uma arte pré-jogo, frequentemente utilizada por jogadores, o que significa que deve ser relacionado para o duelo contra a equipe de Caxias, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília).

Até o momento, Bruno Henrique não se pronunciou sobre a acusação, porém, o Flamengo divulgou uma nota afirmando que "não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vêm sendo noticiados pela imprensa sobre o atleta Bruno Henrique".

Enquanto não houver o julgamento do caso, o Flamengo vem apoiando um dos maiores ídolos de sua história recente pelo princípio de presunção de inocência, até porque enquanto não houver o veredito da Justiça, Bruno Henrique tem o direito de não ser tratado como condenado.