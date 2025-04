Caso BH: veja jogadores já punidos por apostas e o que aconteceu com eles

Bruno Henrique foi indiciado pela Polícia Federal por estelionato e fraude em jogos esportivos. O atacante do Flamengo, considerado suspeito, não é o primeiro jogador envolvido em escândalo de apostas. O UOL lista abaixo alguns atletas que já foram considerados cupados e explica o que aconteceu com eles.

Futebol internacional

Tonali comemora gol marcado pela Itália contra a Alemanha na Liga das Nações Imagem: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

Sandro Tonali: O meio campista italiano, que defende o Newcastle, cumpriu suspensão de dez meses por envolvimento em apostas ilegais —foi acuusado de mais de 50 violações. Ele foi punido em outubro de 2023, admitiu vício e voltou aos gramados em agosto do ano seguinte, após ter perdido a Eurocopa. Tonali segue no clube inglês e também retornou à seleção italiana.

Ivan Toney, atacante do Brentford, em ação no Campeonato Inglês Imagem: Mike Egerton/Getty

Ivan Toney: O atacante inglês foi suspenso por oito meses, entre maio de 2023 e janeiro de 2024, quando defendia o Brentford. Na época, ele dividia a artilharia da Premier League com Erling Haaland. O jogador admitiu ter cometido 232 violações em um período de quatro anos, tendo apostado 13 vezes na derrota do próprio time —11 delas quando estava emprestado ao Wigan pelo Newcastle. Toney se transferiu para o Al-Ahli na última temporada.

Kynan Isaac: O lateral recebeu em 2022 a maior punição na Inglaterra por envolvimento em apostas: de dez anos. Ele foi considerado culpado por ter recebido um amarelo em jogo da sétima divisão inglesa no ano anterior, quando defendia o Stratford Town, e não cooperou com as investigações. Aos 32 anos, Isaac segue suspenso e não deve voltar a jogar.

Bradley Wood: O também lateral inglês foi punido com cinco anos de suspensão em 2018. Ele atuava pelo Lincoln City, da quinta divisão inglesa, quando foi suspenso por ter recebido propositalmente cartões em partidas para favorecer amigos. O gancho acabou em março do ano passado, mas Wood não conseguiu um time desde então.

Kieran Trippier: O lateral ex-Tottenham foi punido por dez semanas em dezembro de 2020 por quebrar regras da Federação Inglesa envolvendo apostas esportivas. Ele pegou o gancho por ter, em 2018, participado de operações sobre sua própria transferência para o Atlético de Madri. Trippier cumpriu a suspensão e atualmente defende o Newcastle.

Futebol brasileiro

Bauermann, do Santos, em jogo contra o Botafogo-SP pela Copa do Brasil Imagem: Abner Dourado/AGIF

Eduardo Bauermann: O zagueiro ex-Santos foi punido em maio de 2023 com 360 dias de suspensão por ter participado do esquema de manipulação resultados do Brasileirão 2022 descoberto pela Operação Penalidade Máxima, do MP-GO. Ele negociou com apostadores para levar cartões em jogos. Bauermann cumpriu o período longe dos gramados, voltou a jogar no Everton, do Chile, e atualmente é titular no Pachuca, do México.

Alef Manga: O atacante, ex-Coritiba, foi outro enquadrado pelo STJD e afastado por um ano. A condenação dele foi por ter tomado cartão amarelo de propósito. Manga chegou a atuar em meio à suspensão pelo Pafos, do Chipre, antes de retornar ao Brasil. Atualmente, está no Avaí.

Igor Cariús comemora gol do Sport sobre o Paysandu, pela Série B Imagem: Paulo Paiva / Sport Recife

Igor Cariús: O lateral também levou o mesmo gancho, punido após aceitar R$ 30 mil para receber cartões quando atuava pelo Cuiabá. Ficou fora de julho de 2023 a agosto de 2024, mas não teve seu contrato rescindido com o Sport e segue atuando pelo time pernambucano.

Casos Paquetá e Luiz Henrique

Bruno Henrique está em situação parecida com as de Lucas Paquetá e Luiz Henrique, ex-Botafogo. Os três ainda não foram julgados, com os casos seguindo em andamento.

O julgamento de Paquetá na Inglaterra ainda não ocorreu. A situação começou em maio de 2024, quando o meia foi acusado pela Federação Inglesa de ter levado propositalmente cartões amarelos em quatro partidas da Premier League, entre novembro de 2022 e agosto de 2023.

Luiz Henrique, por sua vez, é citado na investigação sobre manipulação de resultados envolvendo Paquetá. Conforme revelado pelo UOL, familiares do ex-Flamengo fizeram no início de 2023 duas transferências, totalizando R$ 40 mil, para o atacante, que na época defendia o Bétis, da Espanha.

Tanto Paquetá quanto Luiz Henrique negam as acusações.