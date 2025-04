Vitor Pereira faz história e atinge marca inédita em time da Premier League

O técnico Vitor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo, entrou para a história do Wolverhampton com a vitória de 4 a 2 sobre o Tottenham, no último domingo (13).

O que aconteceu

Foi a primeira vez desde a sua fundação, em 1877, que os Wolves venceram quatro partidas seguidas na Premier League. Os triunfos foram contra Southampton (2 a 1, fora de casa), West Ham (1 a 0, em casa), Ipswich Town (2 a 1, fora) e Tottenham (4 a 2, em casa).

The first time we have achieved four consecutive @premierleague wins pic.twitter.com/BwmWHGlFR7 -- Wolves (@Wolves) April 13, 2025

O Wolverhampton está invicto há cinco jogos. Antes das quatro vitórias, o time empatou com o Everton em 1 a 1, pela 28ª rodada.

Com a série invicta, os Wolves praticamente confirmaram permanência na elite para a próxima temporada. O time agora é o 16º colocado da tabela, com 35 pontos, a 14 da zona de rebaixamento.

Após vencer o Tottenham, Vitor Pereira cumpriu a promessa de ir ao pub com os torcedores. Ele foi exaltado e comemorou como se estivesse no estádio (veja abaixo).

Moon Under Water, right now. First the points, then the pints #wwfc pic.twitter.com/6wcZPoc15A -- Jack Lewis (@_JackLewis) April 13, 2025

Vitor Pereira assumiu o Wolverhampton em dezembro do ano passado, com o time na penúltima colocação da tabela e apenas duas vitórias em 16 rodadas do Inglês. Com o português no comando, a equipe reagiu e alcançou oito vitórias e dois empates em 16 compromissos.

O Wolverhampton volta a campo no próximo domingo (20) para visitar o Manchester United. O jogo, válido pela 33ª rodada da Premier League, está marcado para as 10h (de Brasília), no Old Trafford.