Barcelona no Super Mundial? Clube desiste de jogar o torneio, diz jornal

O Barcelona desistiu de buscar uma vaga para participar do Super Mundial de Clubes deste ano, segundo a imprensa espanhola.

O que aconteceu

O Barça cogitava ocupar a vaga do León-MEX na competição organizada pela Fifa, segundo o jornal espanhol "As". O time mexicano foi excluído do torneio por fazer parte do mesmo grupo dono do também mexicano Pachuca.

O clube catalão passou a estudar a possibilidade devido à indefinição da Fifa quanto aos critérios para definir qual time ficará com a vaga do León. A entidade pretende realizar um playoff entre o América do México e o Los Angeles para definir o novo participante, que será o terceiro adversário do Flamengo no torneio, em jogo que acontecerá em 24 de junho, em Orlando.

A desistência do Barcelona de ir à Fifa para pleitear a vaga se deu por alguns motivos. O principal deles é que as vagas destinadas a clubes europeus já estão preenchidas com os últimos quatro campeões da Liga dos Campeões e oito equipes classificadas via ranking da Fifa.

O Barça também não pensa em quebrar acordos de amistosos já definidos para a última semana de julho, na Ásia. Dois deles serão na Coreia do Sul, além de um terceiro no Japão. O objetivo do clube, que já garantiu 15 milhões de euros, é alcançar 25 milhões com os compromissos de pré-temporada.

Outro motivo seria por conta da agenda. Caso chegasse até a final do Mundial, marcada para o dia 13 de julho, o elenco catalão teria pouco tempo de folga entre as duas temporadas.

O Barcelona poderá garantir vaga para o Mundial de Clubes de 2029 caso vença a Liga dos Campeões. O time avançou para a semifinal da atual edição após eliminar o Borussia Dortmund, ontem.

Veja os grupos do Super Mundial:

Grupo A

Palmeiras

Porto

Al-Ahly (EGI)

Inter Miami (EUA)

Grupo B

PSG

Atlético de Madri

Botafogo

Seattle Sounders (EUA)

Grupo C

Bayern de Munique

Auckland City (NZL)

Boca Jrs

Benfica

Grupo D

Flamengo

Espérance (TUN)

Chelsea

León (MEX) - excluído

Grupo E

River Plate

Urawa Red Diamonds (JAP)

Monterrey (MEX)

Inter de Milão

Grupo F

Fluminense

Borussia Dortmund

Ulsan (COR)

Mamelodi Sundowns (AFS)

Grupo G

Manchester City

Wydad Casablanca (MAR)

Al Ain (EAU)

Juventus

Grupo H