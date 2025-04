Onde vai passar Botafogo x São Paulo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Botafogo e São Paulo medem forças hoje, às 18h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? O confronto será transmitido com exclusividade pelo Premiere (pay-per-view).

O Botafogo entra em campo diante de sua torcida tentando apagar a má impressão da última rodada. O Glorioso foi superado pelo Red Bull Bragantino por 1 a 0, fora de casa.

O São Paulo ainda não venceu no Brasileirão. O Tricolor soma três empates até aqui, o último deles foi contra o Cruzeiro, em um duelo que terminou em 1 a 1, no Morumbis.

Botafogo x São Paulo -- Brasileirão 2025