Bahia faz lição de casa, bate Atlético-GO e garante vaga na Libertadores

O Bahia recebeu o Atlético-GO, neste domingo, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena Fonte Nova, o time da casa venceu por 2 a 0, com gols de Thaciano e Luciano Rodríguez, e garantiu vaga para disputar a Copa Libertadores pela primeira vez em 35 anos.

Com o resultado, o Bahia foi aos 53 pontos, um a mais que o Cruzeiro, e assegurou a 8ª posição do torneio nacional.

A vitória garantiu a última vaga para disputar a pré-Libertadores em 2025. O Corinthians também estará na etapa inicial do torneio.

Por outro lado, o Atlético-GO, que já entrou em campo rebaixado, termina o Campeonato Brasileiro na vice-lanterna, com 30 pontos.

O jogo

Depois de pressionar durante todo o primeiro tempo, o Bahia conseguiu abrir o placar somente aos 40 minutos. Ademir recebeu na ponta direita e cruzou para Tachiano, que desviou de cabeça e colocou o time da casa na frente.

Já na segunda etapa, após revisão do VAR, o árbitro anotou pênalti de Gonzalo Freitas em Luciano Rodríguez. O uruguaio foi o encarregado pela cobrança e ampliou a vantagem do Bahia, aos 12 minutos.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X ATLÉTICO-GO

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data: 8 de dezembro de 2024 (Domingo)

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Gustavo Bauermann (SC)

Cartões amarelos: Atlético-GO: Gonzalo Freitas (aos 38? do 1º tempo); Bahia: Acevedo (aos 28? do 2º tempo) e Yago Felipe (aos 46? do 2º tempo)

Gols: Bahia: Thaciano (aos 40? do 1º tempo) e Luciano Rodríguez (aos 12? do 2º tempo)

BAHIA: Danilo Fernandes; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas (Yago Felipe) e Everton Ribeiro (Cauly); Thaciano (Biel), Ademir (Everaldo) e Luciano Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins (Pedro Henrique), Alix Vinícius e Guilherme Romão; Roni, Rhaldney (Lacava), Gonzalo Freitas (Luiz Gustavo) e Shaylon (Janderson); Derek (Hurtado) e Alejo Cruz. Técnico: Anderson Gomes