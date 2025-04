Alisson celebra gol em 40º jogo pela Libertadores e fim de tabu do São Paulo em Córdoba

Autor do único gol da partida, Alisson celebrou a vitória do São Paulo sobre o Talleres, nesta quarta-feira, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. O volante, que disputou seu 40º jogo no torneio internacional, destacou o fato deste ser o primeiro triunfo do clube paulista no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina.

"Era um estádio onde nunca tínhamos ganhado. A gente estava chateado por ter perdido uma final e para eles aqui também. Conseguir a vitória é muito importante. Feliz. Feliz pelo gol. São 40 jogos de Libertadores. Fico muito feliz de atingir essa marca", disse à Espn.

Até então, o Tricolor tinha três derrotas em três partidas no Mario Kempes, sendo duas para o Talleres e uma para o Independiente del Valle, na final da Sul-Americana de 2022.

Agora, portanto, o tabu chegou ao fim. Com o resultado, o São Paulo aparece na segunda colocação do Grupo D, com três pontos, assim como o Libertad-PAR, que venceu o Alianza Lima-PER e lidera. Os argentinos estão em último, com zero.

O Tricolor volta a campo no domingo, quando visita o Atlético-MG, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), a partir das 16 horas (de Brasília).

Já o próximo desafio pela Libertadores será no dia 10, quinta-feira, às 21h30, contra o Alianza Lima, no Morumbis, pela segunda rodada da fase de grupos.