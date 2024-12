'Perdi a perna, ganhei asas': Quem é o b-boy brasileiro que brilhou nos EUA

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

"Eu perdi a perna, mas ganhei asas". Samuel Henrique, o Samuka, sobe no palco e, de fato, parece flutuar. A dança, outrora uma válvula em meio a um momento complicado da vida, se tornou uma grande companheira que o fez romper fronteiras e ganhar o mundo.

Recentemente, inclusive, o jovem mostrou o gingado e deixou boquiabertos os jurados do America's Got Talent, um dos principais shows de talentos da televisão dos Estados Unidos. O vídeo da apresentação viralizou nas redes sociais e foi visto nos quatro cantos.

Eu caí de paraquedas ali. Eu estava indo competir nos Estados Unidos com um amigo meu e surgiu a oportunidade de eu estar no palco. Primeiro, eu fui mais para conhecer o Julius [Terry Crews], o pai do Chris [da série 'Todo mundo odeia o Chris']. Ali já ganhei o final de semana. E a experiência de estar naquele palco... Eu não esperava essa repercussão. Estar ali naquela hora, um mar de gente, é uma adrenalina, mas você se sente preparado. Foi muito bom.

Samuka

Ele é um dos participantes do Red Bull BC One World Final, a maior disputa de breaking 1x1 do mundo, que ocorre neste sábado (7), na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O evento conta com nomes fortes da modalidade, como Leony, Toquinha e Mini Japa, além do francês Khalil, do japonês Hiro10, da japonesa Ami — medalhista de ouro em Paris-2024 — e da espanhola Lola.

Nascido em Recanto das Emas, Brasília, Samuel sonhou em ser jogador de futebol, como boa parte dos meninos brasileiros. Quando tinha 13 anos, porém, teve de amputar a perna direita devido a um câncer. Era um segundo baque na vida de um jovem que cerca de seis anos antes havia perdido o pai. Foi neste cenário que ele, ainda no começo da adolescência, iniciou a trajetória no breaking.

A dança me ajudou em um dos piores momentos. Eu tinha perdido meu pai e a vida já estava meio complicada. Aos 11 anos, descobri um câncer. A dança veio para amenizar essa dor me tirando ali, talvez, de uma depressão. Achei que tudo ia ser o fim, mas a dança chegou para abraçar. Eu perdi uma perna, mas eu ganhei asas. Com essas asas, hoje poder fazer o que eu faço. É um privilégio.

Samuka

A limitação física com a qual ainda se acostumava não foi suficiente para pará-lo, nem as opiniões negativas de quem estava ao redor. Pelo contrário, serviram de combustível.

Samuel Henrique, o Samuka, b-boy brasileiro Imagem: Crédito: Little Shao / Red Bull Content Pool

A todo momento dessa trajetória parecia que eu estava remando contra a maré. Muita gente falava: 'Por que estava fazendo isso, se isso não é para você?', tentavam me colocar pra baixo, mas era isso que me alimentava, me motivava. Eu falava: 'eu consigo', e estou mostrando.

Samuka quer usar a sua história, e a dança, para inspirar ainda mais pessoas a derrubar barreiras que possam aparecer na busca pelo sonho.

Poder alcançar mais pessoas, motivar, inspirar... Acho que essa é a minha missão aqui, e eu tenho isso muito na minha cabeça. Se eu posso chegar, outras pessoas também podem chegar. Está tudo na cabeça.

Terry Crews compartilhou

O vídeo da apresentação de Samuka no America's Got Talent já atingiu quase 1 milhão de visualizações na página do programa. Até o ator Terry Crews, apresentador do programa, se impressionou e compartilhou no X (antigo Twitter).