Textor 'no amor', Landim feliz e mais: representantes repercutem sorteio

O sorteio do Super Mundial foi visto de maneiras diferentes pelos representantes de Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, as quatro equipes brasileiras entre os 32 participantes.

O que eles falaram?

Leila Pereira adotou a cautela. A presidente do Palmeiras, que não esteve no evento nos EUA, reforçou a dificuldade para passar de fase — Leonardo Holanda, diretor jurídico de negócios do clube, representou o alviverde.

Em uma competição que reúne os clubes mais vitoriosos do futebol mundial, obviamente não existe adversário fácil. Teremos três jogos extremamente difíceis na fase de grupos, mas vamos nos preparar da melhor forma possível para buscar a classificação. Leila Pereira, em nota enviada à imprensa

John Textor pregou o "amor". Ao ser questionado sobre a "profecia" de Luis Enrique, técnico do PSG, o dono da SAF do Botafogo elogiou o adversário e ressaltou a confiança no atual campeão da Libertadores.

Eu acredito no amor. Eu vi o vídeo do Luis Enrique e achei super divertido, acabou sendo profético. Ele é um ótimo cara e ótimo técnico. O Botafogo vai tentar chocar algumas pessoas. Estamos vindo não só para ganhar o grupo, mas para ganhar todos os jogos. Temos o melhor time da América do Sul e vamos encarar grandes times da Europa John Textor, à CazéTV

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, estava sorridente. Ele mostrou, em entrevista ao Sportv, uma camisa que ganhou dos dirigentes do Espérance, da Tunísia — os dois estão no Grupo D.

Eles me deram uma camisa do Espérance. Vai ser nosso jogo de abertura. A competição é longa e qualquer sorteio seria difícil. São 32 clubes participando e todos eles fizeram um ano muito bom. Estamos em um momento bom, e a equipe não vai estar tão cansada como costuma estar quando disputa destas competições Rodolfo Landim, ao Sportv

Branco, que representou o Fluminense, se mostrou otimista. O ídolo da equipe carioca, que não acumula cargo diretivo, classificou uma chave com Borussia Dortmund, Ulsan e Mamelodi Sundowns como "bom".

Foi bom, com todo respeito aos outros. O Fluminense está com muitas condições de passar. O campo diz tudo. Temos um time sul-africano, coreano e o Borussia. O Fluminense tem sua força, história... o sorteio foi muito bom para a gente Branco, à ESPN

