Super Mundial: 'Brasileiros podem ganhar dos europeus', diz Casagrande

Os representantes brasileiros têm condições de vencer os grandes times europeus no Super Mundial de Clubes, avaliou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte desta quinta (5).

Para o colunista, o quesito físico pode fazer a diferença para Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense. O sorteio da chaves acontece hoje às 15h, com transmissão do Canal UOL.

Os brasileiros chegam com uma possibilidade muito grande porque vão estar no meio da temporada. Os jogadores brasileiros vão estar no auge do ano e vão pegar os europeus caindo.

Os europeus vão chegar depois de Champions League, Liga Europa, copa dos países, campeonatos nacionais dificílimos -- vão estar com um desgaste gigantesco. Tem possibilidade de time brasileiro, sim.

Casagrande

Casão destacou que o Super Mundial organizado pela Fifa enfrenta resistência dos grandes clubes europeus, já que acontecerá no fim da temporada e vai apertar ainda mais o calendário.

No ano seguinte tem Copa do Mundo, e a FIFA vai fazer o favor de deixar sem férias os melhores jogadores do mundo. Os caras vão chegar na Copa em 2026 quebrados, loucos para ter férias, cansados no torneio mais importante do futebol.

O único momento de folga deles é no meio do ano, e inventaram esse torneio. Por isso que os jogadores da Europa estão invocados, pensando em boicote e tudo.

Casagrande

