Super Mundial pode ter Fla-Flu na semifinal; veja cenários do mata-mata

Do UOL, em São Paulo

Os grupos do Super Mundial de clubes da Fifa foram definidos nesta quinta (5). O sorteio, realizado com uma série de restrições, estabeleceu não só os duelos da primeira fase, como também o chaveamento do mata-mata. E pode ter clássico carioca na semifinal.

Possíveis confrontos eliminatórios

O Super Mundial pode ter um Fla-Flu na semifinal. Para que o clássico carioca ser disputado no torneio, ambos precisam terminar na mesma posição em seus grupos, seja em primeiro ou em segundo.

Antes disso, o Flamengo pode encarar o Bayern nas oitavas, e o Fluminense, a Inter de Milão. Depois, ainda há a chance de ter pela frente outro gigante europeu nas quartas, como PSG ou Atlético de Madri ou conhecidos brasileiros, como Botafogo e Palmeiras. E Real ou City também na semi.

Já o Flu é o único brasileiro que pode enfrentar Manchester City ou Real Madrid antes da semi. Os dois últimos campeões da Champions estão nos grupo G e H, respectivamente, e só podem cruzar com os demais representantes do Brasil depois das quartas.

O Palmeiras tem uma "oitavas da morte" pela frente. Se avançar, ele vai enfrentar algum time do Grupo B, que conta com PSG, Atlético de Madri e Botafogo. O adversário dependerá, nesse caso, da posição em que o Alviverde ficar em sua chave.

Já o Botafogo também pode pegar o Porto ou o Inter Miami de Lionel Messi. O Alvinegro carioca ficou com o grupo mais duro da competição.

Chaveamento do mata-mata

Oitavas

1º Grupo A x 2º Grupo B

1º Grupo C x 2º Grupo D

1º Grupo E x 2º Grupo F

1º Grupo G x 2º Grupo H

1º Grupo B x 2º Grupo A

1º Grupo D x 2º Grupo C

1º Grupo F x 2º Grupo E

1º Grupo H x 2º Grupo G

Os grupos

Grupo A

Palmeiras (Brasil)

Porto (Portugal)

Al Ahly (Egito)

Inter Miami (EUA)

Grupo B

PSG (França)

Atlético de Madri (Espanha)

Botafogo (Brasil)

Seattle Sounders (EUA)

Grupo C

Bayern de Munique (Alemanha)

Auckland City (Nova Zelândia)

Boca Juniors (Argentina)

Benfica (Portugal)

Grupo D

Flamengo (Brasil)

Espérance (Tunísia)

Chelsea (Inglaterra)

León (México)

Grupo E

River Plate (Argentina)

Urawa Reds (Japão)

Monterrey (México)

Inter de Milão (Itália)

Grupo F

Fluminense (Brasil)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Ulsan HD (Coreia do Sul)

Mamelodi Sundowns (África do Sul)

Grupo G

Manchester City (Inglaterra)

Wydad (Marrocos)

Al Ain (Emirados Árabes)

Juventus (Itália)

Grupo H

Real Madrid (Espanha)

Al Hilal (Arábia Saudita)

Pachuca (México)

Salzburg (Áustria)

Restrições do sorteio

A Fifa anunciou que clubes de um mesmo país não podiam estar em um mesmo grupo, com exceção dos integrantes da Uefa. O sorteio, cheio de restrições, também evitará que times de mesma confederação dividam chave "sempre que possível". Com 12 representantes no torneio, metade das chaves terá dois europeus.

Os cabeças de chave da Uefa e da Conmebol foram dispostos nos grupos de forma com que não se enfrentem antes da semifinal no mata-mata, caso terminem em primeiro de seus grupos. Isso envolveu Manchester City, Real Madrid, Bayern de Munique e PSG, da Europa, e Flamengo, Palmeiras, Fluminense e River Plate, da América do Sul.

Na fase eliminatória, City e Real e Flamengo e Palmeiras foram alocados para que também só se enfrentarem na semifinal. A medida foi estabelecida porque são os dois melhores colocados nos rankings das duas principais confederações. O mesmo ocorreu com Bayern e PSG, assim como com Fluminense e River Plate.